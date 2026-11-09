В базе данных авторских прав нашли четыре неанонсированных трека группы Justice для GTA 6

Вслед за недавним анонсом деталей оригинального саундтрека Grand Theft Auto 6 от Rockstar, предзаказ на который откроется в ближайшее время, в сети появились названия еще четырех невыпущенных композиций.

Новые треки, автором которых также выступает электронный дуэт Justice, были обнаружены одним из пользователей в реестре The MLC (Mechanical Licensing Collective) — организации, фиксирующей информацию о музыкальных правах и правообладателях.

По имеющимся данным, эти композиции вошли в саундтрек GTA 6, однако пока неизвестно, как именно они будут задействованы в игре — в сюжетных кат-сценах или на внутриигровых радиостанциях. Официальный релиз треков еще не состоялся, поэтому прослушать их на данный момент невозможно.

Список обнаруженных композиций и их кодов в базе:

• PENTHOUSE (код: PD4KHY)

• BIN RAT (код: BI8EKA)

• DADDY (код: D46A1K)

• BAD MAN (код: BI8EKB)

Релиз самой Grand Theft Auto 6 состоится совсем скоро — игра выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А официальный альбом с оригинальным саундтреком от дуэта Justice, в который вошли 30 композиций и бонус-треки, поступит в продажу на стриминговых площадках, CD и виниле 11 декабря 2026 года.