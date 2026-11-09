В базе данных PSN нашли свежую информацию о версии GTA 6 на релизе - точный размер и системные функции PS5

Авторитетный инсайдер под ником PlayStation Game Size, отслеживающий изменения в базе данных PlayStation Network, обнаружил свежие технические данные о релизной версии Grand Theft Auto 6. Хотя о внушительных требованиях боевика к свободному месту в 220 ГБ сообщалось и ранее, новая запись на серверах раскрыла точный вес установочного пакета, номер актуального билда и детали интеграции с сервисами консоли от Sony.

Согласно данным из базы PSN, актуальная релизная версия игры получила номер 01.001.004. Точный размер GTA 6 к моменту выхода составит 223,088 ГБ, а для региона Австралии и Новой Зеландии пакет весит чуть меньше — 223,080 ГБ.

Кроме того, утечка раскрыла важные подробности о структуре файлов и функционале консоли. Судя по всему, покупателям расширенных изданий (включая Ultimate Edition) не придется скачивать отдельные тяжелые аддоны. Весь дополнительный контент уже интегрирован в основной файл игры, а бонусы открываются с помощью небольших лицензионных ключей весом всего по 1 МБ.

В манифесте игры зафиксирована поддержка ключевых системных протоколов консоли: быстрого подключения к друзьям на лету (joinSession), мгновенного запуска одиночных заданий через карточки активностей (launchActivity) и перехода в сетевые режимы в обход главного меню (launchMultiplayerActivity). Что подтверждает информацию из коробочного издания про онлайн функции.

Подобная архитектура позволит пользователям сразу получить доступ ко всем возможностям игры после завершения предварительной загрузки, не дожидаясь фоновой установки бонусных наборов.

Напомним, ранее Rockstar показала почти 40 новых скриншотов GTA 6 за две недели до релиза, раскрыв детали автомобилей, дикой природы и ночного Вайс-Сити.

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 состоится уже 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Предзагрузка цифровых версий в PS Store должна открыться уже завтра — 10 ноября.