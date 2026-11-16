До релиза Grand Theft Auto 6 осталось всего несколько дней, и игра уже полностью готова. Компания Rockstar Games подтвердила, что разработка завершена («игра ушла на золото»), на PlayStation 5 уже доступна предварительная загрузка цифровой версии, а эмбарго на публикацию обзоров, по имеющимся данным, будет снято 18 ноября — за день до выхода игры. Поскольку копии для обзоров уже находятся у пользователей, начинают появляться первые отзывы — на этот раз непосредственно через платформу PlayStation Store.

Как заметил аккаунт PS Store DB в соцсети X, отслеживающий внутренние данные PlayStation Store, игра GTA 6 получила свои первые оценки в PSN. В самом магазине эти оценки пока не отображаются — их можно увидеть только через API PlayStation.

Датамайнеры сообщили, что количество оценок на данный момент 174, а средний балл составил 4,87.

Ситуация примечательна тем, что в PSN можно оценить игру, только если она есть у вас в библиотеке и вы в неё играли. Поскольку GTA 6 ещё не вышла, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что оценки поставили люди, уже получившие ранние копии — например, представители профильных СМИ или авторы обзоров.

Впрочем, сотня оценок мало о чем говорит. Рейтинги в PSN традиционно завышены: многие игры имеют средний балл выше 4,5, независимо от их реального качества. Более ясная картина сложится после публикации полноценных обзоров — по имеющимся данным, это произойдёт 18 ноября, накануне выхода GTA 6 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, который запланирован на 19 ноября.