В честь GTA 6 выпустят эксклюзивную куртку за 2500 фунтов стерлингов

Британский универмаг Selfridges превратил первый этаж своего флагманского магазина на Оксфорд-стрит в Лондоне в масштабную тематическую площадку GTA 6. В витрине установили синюю Grotti Cheetah Classic — ту самую машину, которую Rockstar использовала для продвижения игры в Майами. Интерьер украсили символикой Vice City и GTA 6.

В рамках акции представили более 60 товаров по мотивам игры, включая одежду, сумки, кружки и багажные бирки. Самым дорогим предметом стала эксклюзивная университетская куртка Goodtime State Varsity Jacket стоимостью 2500 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 3355 долларам.

Акция стартовала 9 ноября в магазине Selfridges на Бонд-стрит, одновременно с запуском онлайн-продаж. В день открытия очередь достигала 100 тысяч человек, а некоторые товары быстро закончились. Многие позиции доступны исключительно в Selfridges, что делает их особенно привлекательными для коллекционеров.

Это первая крупная рекламная акция Rockstar в Великобритании. Ранее компания сосредоточилась на Майами, где в сентябре установила огромную светящуюся вывеску Welcome to Vice City над ареной Kaseya Center, потратив на неё почти миллион долларов.

18 ноября там также состоится тематический матч NBA между Miami Heat и Milwaukee Bucks. Для игры подготовят площадку и форму команд в стиле GTA 6, а мероприятие получит название «Ночь в Вайс-Сити». Саму игру выпустят 19 ноября 2026 года.