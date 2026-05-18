В Дании готовятся уже вот-вот открывать предзаказы на Grand Theft Auto 6

Утро понедельника начинается не с кофе, а со свежих спекуляций.... На этот раз комьюнити с новыми силами продолжает обсуждает слухи о скором старте предварительных заказов на грядущий блокбастер Grand Theft Auto 6.

В X (ранее Twitter) завирусился пост от пользователя GamingX7X7, который обратил внимание на физический магазин электроники Elgiganten в Дании. В подтверждение своим словам он приложил фотографию витрины магазина . За стеклом отчетливо виден большой рекламный баннер GTA 6 с героями и датой выхода — осень 2026. Самым же интересным элементом оказалась часть датского текста «forudb…», которую пользователи перевели как сокращенное «forudbestil», то есть «предзаказ». Сам инсайдер сообщил, что фанаты из Дании пока не смогли подойти ближе и рассмотреть текст детальнее, так как магазин располагался в охраняемом торговом центре под открытым небом, который был закрыт на ночь.

Этот вброс мог бы показаться типичной фантазией, если бы слух тут же не нашел отклика за пределами Дании. Пользователи начали массово проверять страницы европейских продавцов и к своему удивлению действительно обнаружили странную закономерность. Например, страница предзаказов уже официально начала функционировать на сайте одного итальянского игрового ритейлера ShowGame. Как выяснилось, там любой желающий уже мог добавить версию Grand Theft Auto 6 для консоли PlayStation 5 в свою онлайн-корзину с ценником в €69,90 и свободно дойти до этапа чекаута для оформления покупки.

Если ритейлеры в разных странах Европы практически одновременно начали размещать промоматериалы в физических точках продаж и разворачивать платежные страницы пусть пока в формате "теневых заглушек", возможно предзаказы всё же откроются уже в ближайшее время.

Главное чтобы терпение фанатов всё же было вознаграждено. Как показала прошлая неделя, геймеры могут быть весьма безжалостными, когда вокруг столько слухов, а сами разработчики из Rockstar продолжают молчать.

Тем временем, внимательные геймеры из США также заметили обновление веб-страницы GTA 6 в Xbox несколько часов назад, а еще страничку с предзаказом заметили в Walmart.