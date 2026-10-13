В физическое издание GTA 6 могут положить коллекционную карту штата Леонида - на это указывает утечка из GameStop

Утечки по GTA 6 снова начинают набирать безумные обороты по мере приближения долгожданной премьеры. На этот раз поводом для обсуждений в сообществе стала информация из крупных торговых сетей по физическому изданию игры. Согласно появившимся данным, в комплект каждого диска с Grand Theft Auto 6 войдет коллекционная карта открытого мира.

Первоисточником утечки стала фотография, опубликованная на сабреддите игры и быстро разошедшаяся по профильным социальным сетям. На витрине одного из магазинов сети GameStop внимательные покупатели заметили рекламный плакат, сообщающий, что к коробочным копиям новинки будет прилагаться «физическая коллекционная карта». Автор публикации отметил, что зашел внутрь и пообщался с консультантами магазина, которые подтвердили наличие подобного бонуса для розничных покупателей.

Новость вызвала удивление у многих игроков на фоне недавнего разочарования: ранее подтвердилось, что физические издания GTA 6 не получат оптического диска, а будут содержать лишь цифровой код на загрузку. В таких условиях добавление бумажной карты штата Леонида станет приятным подарком для коллекционеров и продолжением давних традиций Rockstar Games — аналогичными печатными картами в свое время комплектовались базовые тиражи Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

Аналитики предполагают, что издательство Take-Two Interactive намеренно не спешило подтверждать этот бонус публично, чтобы не навредить продажам более дорогих цифровых изданий.

Напомним, ранее руководитель разработки подтвердил, что в GTA 6 игрокам реально понадобятся деньги, а заработок напрямую привязали к сюжетному прогрессу.

На текущий момент представители Rockstar Games и GameStop воздерживаются от официальных комментариев. Насколько правдивой окажется утечка о коллекционной карте, фанаты смогут убедиться лично уже 19 ноября 2026 года, когда Grand Theft Auto 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.