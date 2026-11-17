Предстоящий релиз Grand Theft Auto VI вызвал заметный рост числа заявок на отпуск в Германии. Согласно анализу данных компании Personio, предоставляющей программное обеспечение для управления персоналом, на 19 ноября отпуск оформили на 38% больше сотрудников, чем на ту же дату годом ранее. При этом немецкий эксперт по медиаэкономике не ожидает, что массовое желание игроков остаться дома нанесёт серьёзный ущерб экономике.

Об этом сообщает немецкое издание WELT со ссылкой на агентство dpa. По мнению Йорга Мюллера-Лицкова, профессора экономики и цифровизации, а также президента Гамбургского университета HafenCity, огромная популярность Grand Theft Auto объясняется прежде всего возможностью совершать в виртуальном мире действия, запрещённые в реальной жизни.

Эксперт отметил, что серия позволяет игрокам примерить на себя роль преступников, участвовать в ограблениях, перестрелках и других ситуациях, которые невозможно или недопустимо воспроизводить в действительности. При этом, по его мнению, большинство игроков способны отличать виртуальное насилие от реального.

Мюллер-Лицков не считает ажиотаж вокруг GTA 6 кратковременным явлением. Он сравнил франшизу с такими крупными развлекательными вселенными, как Marvel, «Джеймс Бонд» и «Звёздные войны», у которых сформировалась постоянная аудитория, ожидающая нового контента.

Особенностью GTA эксперт назвал разнообразие игровых миров, сюжетов и заданий. Каждая часть серии предлагает собственное окружение и новые истории, а GTA 6 впервые представит двух главных героев — мужчину и женщину.

Однако наиболее заметным последствием приближающегося релиза стало увеличение числа отпусков. По сведениям Personio, на 19 ноября в Германии зарегистрировано на 38% больше отпусков, чем год назад.

Мюллер-Лицков уверен, что подобный всплеск не приведёт к серьёзным экономическим последствиям. Он сравнил ситуацию с летним сезоном отпусков или волной гриппа, когда часть работников временно отсутствует на рабочих местах, но экономика продолжает функционировать.

По словам профессора, после нескольких дней, посвящённых GTA 6, сотрудники всё равно вернутся на работу, поскольку количество доступных дней отпуска ограничено.

Эксперт также считает выход GTA 6 одним из крупнейших событий в истории игровой индустрии. По его мнению, релиз представляет серьёзную угрозу для конкурирующих разработчиков, поскольку многие игроки на некоторое время практически перестанут уделять внимание другим проектам.

Сам Мюллер-Лицков тоже собирается поиграть в Grand Theft Auto VI. Он планирует провести несколько часов в виртуальном мире сразу после выхода игры, а в выходные посвятить ей ещё больше времени.

Вместе с тем профессор напомнил о необходимости соблюдать баланс между видеоиграми и повседневной жизнью. Он рекомендует периодически выключать консоль и уделять время другим занятиям и общению, чтобы увлечение играми приносило удовольствие и в долгосрочной перспективе.