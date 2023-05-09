Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 522 оценки

В Grand Theft Auto 6 будут лошади и на них можно будет прокатиться

©
Роза Гуава

Всем привет! Когда произошел слив на десять тысяч строк кода Grand Theft Auto 6, я начал изучать строчки и увидел строчки такие как #if ENABLE_HORSE. На нем видно, что как минимум будут лошади и на них можно будет прокатиться что подтверждает строчки по крайней мере это:

  • CommandTaskMountAnimal: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на седлание животного. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор животного, время, место, коэффициент смешивания движения и флаги
  • CommandTaskDismountAnimal: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на спуск с животного. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа и флаги скрипта.
  • CommandTaskVehicleDriveWander: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на случайную езду на транспорте. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор транспорта, скорость и флаги управления. (Как я понял, что тут лошадь используется как "тачка")
  • CommandTaskGoStraightToCoord: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на перемещение прямо к определенной координате. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, целевые координаты, коэффициент смешивания движения, время, целевое направление и целевой радиус.
  • CommandTaskGoStraightToCoordRelativeToEntity: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на перемещение прямо к определенной координате относительно объекта. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор объекта, целевые координаты, коэффициент смешивания движения и время.
  • CommandTaskAchieveHeading: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на достижение определенного направления. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, направление в градусах и время.
  • CommandFlushRoute: Эта функция вызывается для очистки маршрута, используемого для следования точкам.
  • CommandExtendRoute: Эта функция вызывается для добавления новой точки к маршруту, используемому для следования точкам. Она принимает параметры, такие как целевые координаты.
  • Функция CommandTaskFollowToOffsetOfEntity заставляет лошадь (но прописано как пешехода) следовать за объектом (за главным героем скорее всего) до конкретной смещенной позиции. Позиция может быть указана как в глобальном пространстве, так и как относительное смещение от позиции объекта.
  • Функция CommandTaskFollowToOffsetOfPickup аналогична предыдущей, но заставляет пешехода (лошадь) следовать за указанным объектом, который может быть объектом сбора.
  • Функция CommandTaskFollowPointRoute заставляет пешехода (лошадь и не только) следовать по заранее определенному маршруту из точек.
  • Функция CommandTaskGoToEntity заставляет пешехода перемещаться к указанному объекту. Объект может быть указан либо его ID, либо можно получить его из мира игры. Также доступны дополнительные опции, такие как установка радиуса поиска, коэффициента смешивания и дистанции замедления.

В заключении хочу сказать о том, что я на самом деле пока писал этот пост я думал что это код из Red Dead Redemption 2, может быть и так, но если он что-то делает в коде Grand Theft Auto 6, значит там скорей всего будут лошади. (А да, в Grand Theft Auto 6 будет джетпак)

p.s Если можно публиковать слитые игр на этом сайте, то я опубликую все эти строчки с доказательствами что будут лошади и не только:)

Слухи
-18
26
Последние посты по игре Grand Theft Auto 6
Судя по вакансиям Rockstar Games, основной сюжет Grand Theft Auto 6 полностью написан
Судя по вакансиям Rockstar Games, основной сюжет Grand Theft Auto 6 полностью написан
Rockstar троллит фанатов по поводу раскрытия GTA 6
Rockstar троллит фанатов по поводу раскрытия GTA 6
Актер, сыгравший Тревора в GTA 5, комментирует GTA 6 и свою потенциальную роль
Актер, сыгравший Тревора в GTA 5, комментирует GTA 6 и свою потенциальную роль
Комментарии: 26
Ваш комментарий
GayFish

Могут спокойно вырезать, во всех частях ГТА находили следы кучи контента, который никогда не был реализован.

2
Комментарий удален
spaMER_ID Роза Гуава

Кобылки могли быть и в 5й, но вырезали.

0
Роза Гуава spaMER_ID

Жаль конечно что вырезали, хотя в обновленных версиях на от пс 4 могли и добавить допустим обнова для гта онлайн

0
ТараканчЕг

Окей. Ещё пусть добавят возможность прокачать лошадь в гараже. Добавить турбоподдув закись азота в ноздри кабылы, чтобы увеличить мощб

2
Grindest

Уход от копов в ГТА 6. 😁

4
ТараканчЕг Grindest

Поверь, так и будет :D

2
Footmob

Ну, кстати, не исключено, что лошади могли бы быть и в GTA 5. Там же есть большой ипподром за казино. Причем проработан он очень детально, с клетками для лошадей. Кто знает, что в голове у разработчиков.

1
Kaname Kuran

Это могла быть проработанная отсылка на игру inside track в казино. Возможно просто площадка удобная и все

0
РикоЧико

Может в сингле изначально хотели сделать казино и заработок на скачках.

0
Real Slim Shady

Было бы странно если бы они просто так убрали бы с RDR2 лошадей и заменили бы их машинами, естественное нет - вы увидите переосмысление геймплейных механик GTAV и RDR2. Этакий конструктор.

1
ТараканчЕг

думаю, всё куда проще... Берём движок rdr2 и переносим на него гта6.

1
Real Slim Shady ТараканчЕг

Неплохо неплохо, получается DLC к RDR2 с названием GTA6

2
РикоЧико

Просто оставшиеся куски кода из RDR.

0
Владимир Кочетов

Grand Theft Horse

0
AlexMort

Вспомнил момент из старого фильма)))

0
Maxthon80

Культовый фильм, как и игра по нему.

1
AlexMort Maxthon80

это да

0
maximus388

все мы немного лошади

0
ALEX-220

Конечно будут, кто бы сомневался, RDR 2 лучшие лошади за всю историю игр, на них кататься приятно чувствуются как живые, тут можно поспорить даже.

0
Anefion

и? в РДР тоже можно было.

-2
Deveron

С лошадьми, или без - сюжет всё равно будет тупой.

-4
Роза Гуава

Почему ты так считаешь?:)

1
Deveron Роза Гуава

У них во всех гта сюжет про гопоту, не заметно?)

0
Папел

Если такое же убожество как в РДР, то это гг

-11
samosan

Слишком толсто,при всей моей нелюбви к рдр,лошади там сделаны лучше,чем где бы то не было ещё.

0
kolinmah

Если ты не любишь томатный сок, то это не значит, что этот сок хреновый.

0