В Grand Theft Auto 6 будут лошади и на них можно будет прокатиться

Всем привет! Когда произошел слив на десять тысяч строк кода Grand Theft Auto 6, я начал изучать строчки и увидел строчки такие как #if ENABLE_HORSE. На нем видно, что как минимум будут лошади и на них можно будет прокатиться что подтверждает строчки по крайней мере это:
- CommandTaskMountAnimal: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на седлание животного. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор животного, время, место, коэффициент смешивания движения и флаги
- CommandTaskDismountAnimal: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на спуск с животного. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа и флаги скрипта.
- CommandTaskVehicleDriveWander: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на случайную езду на транспорте. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор транспорта, скорость и флаги управления. (Как я понял, что тут лошадь используется как "тачка")
- CommandTaskGoStraightToCoord: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на перемещение прямо к определенной координате. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, целевые координаты, коэффициент смешивания движения, время, целевое направление и целевой радиус.
- CommandTaskGoStraightToCoordRelativeToEntity: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на перемещение прямо к определенной координате относительно объекта. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор объекта, целевые координаты, коэффициент смешивания движения и время.
- CommandTaskAchieveHeading: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на достижение определенного направления. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, направление в градусах и время.
- CommandFlushRoute: Эта функция вызывается для очистки маршрута, используемого для следования точкам.
- CommandExtendRoute: Эта функция вызывается для добавления новой точки к маршруту, используемому для следования точкам. Она принимает параметры, такие как целевые координаты.
- Функция CommandTaskFollowToOffsetOfEntity заставляет лошадь (но прописано как пешехода) следовать за объектом (за главным героем скорее всего) до конкретной смещенной позиции. Позиция может быть указана как в глобальном пространстве, так и как относительное смещение от позиции объекта.
- Функция CommandTaskFollowToOffsetOfPickup аналогична предыдущей, но заставляет пешехода (лошадь) следовать за указанным объектом, который может быть объектом сбора.
- Функция CommandTaskFollowPointRoute заставляет пешехода (лошадь и не только) следовать по заранее определенному маршруту из точек.
- Функция CommandTaskGoToEntity заставляет пешехода перемещаться к указанному объекту. Объект может быть указан либо его ID, либо можно получить его из мира игры. Также доступны дополнительные опции, такие как установка радиуса поиска, коэффициента смешивания и дистанции замедления.
В заключении хочу сказать о том, что я на самом деле пока писал этот пост я думал что это код из Red Dead Redemption 2, может быть и так, но если он что-то делает в коде Grand Theft Auto 6, значит там скорей всего будут лошади. (А да, в Grand Theft Auto 6 будет джетпак)
p.s Если можно публиковать слитые игр на этом сайте, то я опубликую все эти строчки с доказательствами что будут лошади и не только:)
Могут спокойно вырезать, во всех частях ГТА находили следы кучи контента, который никогда не был реализован.
Кобылки могли быть и в 5й, но вырезали.
Жаль конечно что вырезали, хотя в обновленных версиях на от пс 4 могли и добавить допустим обнова для гта онлайн
Окей. Ещё пусть добавят возможность прокачать лошадь в гараже. Добавить турбоподдув закись азота в ноздри кабылы, чтобы увеличить мощб
Уход от копов в ГТА 6. 😁
Поверь, так и будет :D
Ну, кстати, не исключено, что лошади могли бы быть и в GTA 5. Там же есть большой ипподром за казино. Причем проработан он очень детально, с клетками для лошадей. Кто знает, что в голове у разработчиков.
Это могла быть проработанная отсылка на игру inside track в казино. Возможно просто площадка удобная и все
Может в сингле изначально хотели сделать казино и заработок на скачках.
Было бы странно если бы они просто так убрали бы с RDR2 лошадей и заменили бы их машинами, естественное нет - вы увидите переосмысление геймплейных механик GTAV и RDR2. Этакий конструктор.
думаю, всё куда проще... Берём движок rdr2 и переносим на него гта6.
Неплохо неплохо, получается DLC к RDR2 с названием GTA6
Просто оставшиеся куски кода из RDR.
Grand Theft Horse
Вспомнил момент из старого фильма)))
Культовый фильм, как и игра по нему.
это да
все мы немного лошади
Конечно будут, кто бы сомневался, RDR 2 лучшие лошади за всю историю игр, на них кататься приятно чувствуются как живые, тут можно поспорить даже.
и? в РДР тоже можно было.
С лошадьми, или без - сюжет всё равно будет тупой.
Почему ты так считаешь?:)
У них во всех гта сюжет про гопоту, не заметно?)
Если такое же убожество как в РДР, то это гг
Слишком толсто,при всей моей нелюбви к рдр,лошади там сделаны лучше,чем где бы то не было ещё.
Если ты не любишь томатный сок, то это не значит, что этот сок хреновый.