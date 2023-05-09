В Grand Theft Auto 6 будут лошади и на них можно будет прокатиться ©

Всем привет! Когда произошел слив на десять тысяч строк кода Grand Theft Auto 6, я начал изучать строчки и увидел строчки такие как #if ENABLE_HORSE. На нем видно, что как минимум будут лошади и на них можно будет прокатиться что подтверждает строчки по крайней мере это:

CommandTaskMountAnimal: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на седлание животного. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор животного, время, место, коэффициент смешивания движения и флаги

CommandTaskDismountAnimal: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на спуск с животного. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа и флаги скрипта.

CommandTaskVehicleDriveWander: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на случайную езду на транспорте. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор транспорта, скорость и флаги управления. (Как я понял, что тут лошадь используется как "тачка")

CommandTaskGoStraightToCoord: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на перемещение прямо к определенной координате. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, целевые координаты, коэффициент смешивания движения, время, целевое направление и целевой радиус.

CommandTaskGoStraightToCoordRelativeToEntity: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на перемещение прямо к определенной координате относительно объекта. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, идентификатор объекта, целевые координаты, коэффициент смешивания движения и время.

CommandTaskAchieveHeading: Эта функция вызывается для назначения задачи персонажу на достижение определенного направления. Она принимает параметры, такие как идентификатор персонажа, направление в градусах и время.

CommandFlushRoute: Эта функция вызывается для очистки маршрута, используемого для следования точкам.

CommandExtendRoute: Эта функция вызывается для добавления новой точки к маршруту, используемому для следования точкам. Она принимает параметры, такие как целевые координаты.

Функция CommandTaskFollowToOffsetOfEntity заставляет лошадь (но прописано как пешехода) следовать за объектом (за главным героем скорее всего) до конкретной смещенной позиции. Позиция может быть указана как в глобальном пространстве, так и как относительное смещение от позиции объекта.

Функция CommandTaskFollowToOffsetOfPickup аналогична предыдущей, но заставляет пешехода (лошадь) следовать за указанным объектом, который может быть объектом сбора.

Функция CommandTaskFollowPointRoute заставляет пешехода (лошадь и не только) следовать по заранее определенному маршруту из точек.

Функция CommandTaskGoToEntity заставляет пешехода перемещаться к указанному объекту. Объект может быть указан либо его ID, либо можно получить его из мира игры. Также доступны дополнительные опции, такие как установка радиуса поиска, коэффициента смешивания и дистанции замедления.

В заключении хочу сказать о том, что я на самом деле пока писал этот пост я думал что это код из Red Dead Redemption 2, может быть и так, но если он что-то делает в коде Grand Theft Auto 6, значит там скорей всего будут лошади. (А да, в Grand Theft Auto 6 будет джетпак)



p.s Если можно публиковать слитые игр на этом сайте, то я опубликую все эти строчки с доказательствами что будут лошади и не только:)