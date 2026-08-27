В Grand Theft Auto 6 не будет микротранзакций и генеративного искусственного интеллекта

Многие СМИ пишут о недавних визитах в Rockstar North в Шотландии, и, согласно одному из источников, в GTA VI на старте не будет микротранзакций, а при ее разработке не использовался генеративный искусственный интеллект.

В подкасте Kinda Funny Gamecast Энди Кортес и Грег Миллер рассказали, что спросили главу студии Rockstar North Роба Нельсона о возможности введения микротранзакций в GTA 6, а также об использовании генеративного искусственного интеллекта при разработке игры. Они сообщили, что ответ на оба вопроса был однозначным: «Нет».

Можно ли покупать вещи в игре за реальные деньги? Нет монетизации, — сказал Кортес.

Я прямо спросил: «Есть ли в игре искусственный интеллект?» Нет, искусственного интеллекта нет», — продолжил Миллер.

Об отсутствии генеративного искусственного интеллекта также сообщила газета The New York Times в своей статье о Grand Theft Auto VI, опубликованной ранее сегодня.

По словам представителей Rockstar, в Grand Theft Auto VI более 600 000 анимаций по сравнению с 55 000 анимаций в Grand Theft Auto V и 300 000 анимаций в Red Dead Redemption 2», — говорится в статье, в которой также подтверждается, что Rockstar «делает акцент на ручной работе, проделанной при создании новой игры.