В Grand Theft Auto 6 не будет микротранзакций и генеративного искусственного интеллекта

Многие СМИ пишут о недавних визитах в Rockstar North в Шотландии, и, согласно одному из источников, в GTA VI на старте не будет микротранзакций, а при ее разработке не использовался генеративный искусственный интеллект.
В подкасте Kinda Funny Gamecast Энди Кортес и Грег Миллер рассказали, что спросили главу студии Rockstar North Роба Нельсона о возможности введения микротранзакций в GTA 6, а также об использовании генеративного искусственного интеллекта при разработке игры. Они сообщили, что ответ на оба вопроса был однозначным: «Нет».
Можно ли покупать вещи в игре за реальные деньги? Нет монетизации, — сказал Кортес.
Я прямо спросил: «Есть ли в игре искусственный интеллект?» Нет, искусственного интеллекта нет», — продолжил Миллер.
Об отсутствии генеративного искусственного интеллекта также сообщила газета The New York Times в своей статье о Grand Theft Auto VI, опубликованной ранее сегодня.
По словам представителей Rockstar, в Grand Theft Auto VI более 600 000 анимаций по сравнению с 55 000 анимаций в Grand Theft Auto V и 300 000 анимаций в Red Dead Redemption 2», — говорится в статье, в которой также подтверждается, что Rockstar «делает акцент на ручной работе, проделанной при создании новой игры.
Вы там совсем по ГТА е6анyлиcь????
Как отключить новости про гта 6 ? Нет такой функции на ПГ ?
Как же это убого выглядит!
Я, когда увидел это на сливе, думал просто неготовая игра.
Сделали как заглушку, а это, оказывается, уже в финале так выглядит.
Ну все остальное сочно, не считая тупости, как вырубает двух метрового мужика.