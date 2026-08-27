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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 088 оценок

В Grand Theft Auto 6 не будет микротранзакций и генеративного искусственного интеллекта

Retro_Gamer Retro_Gamer

Многие СМИ пишут о недавних визитах в Rockstar North в Шотландии, и, согласно одному из источников, в GTA VI на старте не будет микротранзакций, а при ее разработке не использовался генеративный искусственный интеллект.

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В подкасте Kinda Funny Gamecast Энди Кортес и Грег Миллер рассказали, что спросили главу студии Rockstar North Роба Нельсона о возможности введения микротранзакций в GTA 6, а также об использовании генеративного искусственного интеллекта при разработке игры. Они сообщили, что ответ на оба вопроса был однозначным: «Нет».

Можно ли покупать вещи в игре за реальные деньги? Нет монетизации, — сказал Кортес.

Я прямо спросил: «Есть ли в игре искусственный интеллект?» Нет, искусственного интеллекта нет», — продолжил Миллер.

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Об отсутствии генеративного искусственного интеллекта также сообщила газета The New York Times в своей статье о Grand Theft Auto VI, опубликованной ранее сегодня.

По словам представителей Rockstar, в Grand Theft Auto VI более 600 000 анимаций по сравнению с 55 000 анимаций в Grand Theft Auto V и 300 000 анимаций в Red Dead Redemption 2», — говорится в статье, в которой также подтверждается, что Rockstar «делает акцент на ручной работе, проделанной при создании новой игры.
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Комментарии:  41
Ваш комментарий
Евгений Луговой

Вы там совсем по ГТА е6анyлиcь????

30
vegas99

Как отключить новости про гта 6 ? Нет такой функции на ПГ ?

20
ОгурчикЮрец

Как же это убого выглядит!

Я, когда увидел это на сливе, думал просто неготовая игра.

Сделали как заглушку, а это, оказывается, уже в финале так выглядит.

Ну все остальное сочно, не считая тупости, как вырубает двух метрового мужика.

15
Bright Pe