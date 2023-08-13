В Grand Theft Auto 6 ожидается динамическая система роста волос и бороды, как в RDR2 ©

Grand Theft Auto 6 самая долгожданная игра от Rockstar Games. Как сообщается, работа над игрой велась не менее восьми лет, что обусловило большие ожидания от новой части Grand Theft Auto.

Компания Take-Two подтвердила, что команда разработчиков стремится к совершенству, чтобы сделать игру лучшей в серии.

Помимо множества впечатляющих игровых механик и систем, в GTA 6, по слухам, появится динамический рост волос. Эта механика уже была представлена в Red Dead Redemption 2 и, как ожидается, вернется в следующую игру студии.

В GTA 6, вероятно, будет реализована более реалистичная механика, чем в любой другой игре франшизы.

Динамический рост волос должен усилить погружение в игру, и игроки смогут наблюдать за изменениями внешности персонажей на протяжении всей игры. Кроме того, это будет первое включение данной механики во франшизу.

Кроме Red Dead Redemption 2, в таких играх, как The Witcher 3, уже использовалась система динамического роста волос. Однако GTA 6 будет иметь доступ к более мощному оборудованию, чем предыдущие версии, что может привести к лучшей реализации этой системы.

Пока неизвестно, когда Rockstar Games представит официальную информацию о GTA 6, но игроки очень надеются на скорое появление небольшого тизера. GTA 5 приближается к своему 10-летнему юбилею, и, возможно, разработчик запланировал тизер по этому случаю.