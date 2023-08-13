В Grand Theft Auto 6 ожидается динамическая система роста волос и бороды, как в RDR2

Grand Theft Auto 6 самая долгожданная игра от Rockstar Games. Как сообщается, работа над игрой велась не менее восьми лет, что обусловило большие ожидания от новой части Grand Theft Auto.
Компания Take-Two подтвердила, что команда разработчиков стремится к совершенству, чтобы сделать игру лучшей в серии.
Помимо множества впечатляющих игровых механик и систем, в GTA 6, по слухам, появится динамический рост волос. Эта механика уже была представлена в Red Dead Redemption 2 и, как ожидается, вернется в следующую игру студии.
В GTA 6, вероятно, будет реализована более реалистичная механика, чем в любой другой игре франшизы.
Динамический рост волос должен усилить погружение в игру, и игроки смогут наблюдать за изменениями внешности персонажей на протяжении всей игры. Кроме того, это будет первое включение данной механики во франшизу.
Кроме Red Dead Redemption 2, в таких играх, как The Witcher 3, уже использовалась система динамического роста волос. Однако GTA 6 будет иметь доступ к более мощному оборудованию, чем предыдущие версии, что может привести к лучшей реализации этой системы.
Пока неизвестно, когда Rockstar Games представит официальную информацию о GTA 6, но игроки очень надеются на скорое появление небольшого тизера. GTA 5 приближается к своему 10-летнему юбилею, и, возможно, разработчик запланировал тизер по этому случаю.
Странно, что у женщины борода не растет. Как-то не современно.
Растёт, но внизу
Покажи статистику бородатых женщин в современном мире.
Не вывозишь игру в повесточку. Приходи на пересдачу
То есть, такие как ты вписались в повестку, раз в это "играете".
Чел походу не живёт в наше время. Хоть бы, с этими современными тенденциями, Луция не была трансом.
Ну так давно пора эту фишку использовать в новых играх.
Будем брить киску?:)))
И растущей задницей и целлюлитом... слишком много ажиотажа вокруг ожидаемого....
это когда утром перса побрил, а к вечеру у него уже ваххабитская борода?) Реализмъ
Бесполезная механика в рамках игры. Мне и в реале не нравится что приходится регулярно бриться. В Ведьмак-3 сразу мод ставил, который отключал рост волос.
какая нужна фигня!! XD потом наверно еще и брить надо да?? и состригать?? как интересно!))
На мой взгляд самая бесполезная и унылая функция. Ещё в 3м ведьмаке бесило бегать к цирюльнику ровнять бороду, ибо заросшая слишком старила. Правильное решение - это сделать такие вещи опциональными. Ибо это стричьё-бритьё и ирл утомило уже своей рутинностью.
Пусть делают упор на реалистичную физику: стрельбы, движения машин и т.п. Вот это будет настоящий реализм, а не растущие волосы или срущая лошадь.
подмышки и в паху будут расти?
Именно в ГТА, я не хочу играть бабой! Да еще и такой стремной(
Если за женщину не добавят бритье ног - зачем это всё?
и усиков🤣
Логично, что можно взять наработки из предыдущей игры.
В своё время также было сделано с Max Payne 3 и GTA 5
в Max Payne 3 можно было волосы отпускать?
офигеть ведь у женского персонажа можно будет косу отпустить
Заниматься в игре тем же самым, чем и в жизни-довольно сомнительное удовольствие.Пусть хоть сделают всё это опциональным что ли.
т.е. как в fable только без нарушения патента
новые волосы под которую надо 5090)))они не уточняют ))
где черная толстая женщина...?
А интересный сюжет и наполненные контентом локации ожидаются? А то зачем нам очередная унылая пустышка как гта 5?
Главное, гоvно-онлайн и донаты прикрутить.
у рокстаров все игры унылые пустышки
ну моя старушка 4090 по идее должна вытянуть все заросли
Старушка - это RTX 3090, a RTX 4090 станет старушкой, когда выйдет RTX 5090.
Ты как из палаты опять сбежал, уважаемый?
Пф, в GTA San Andreas можно было худеть, толстеть, обрасти мышечной массой. А тут какие то волосы и борода, мда уж... оно эволюционирует, но назад.
Откуда тебе знать,что в этой игре не будет такой же фишки?
Рокстар уже давно скатились, GTA 6 будет построен на базе RDR2, поменяют лишь локации и заменят лошадей на машины, вот и всё, это скорее будет не отдельно полноценная игра а модификация на RDR2 под названием GTA 6. Рокстар идет к стандарту UBISOFT - "Если можно законвеерить - то законвееруй", так что не питаю никаких надежд к этой кампании.
Вот именно, раньше ГТА выхолили каждый год, 3, вайс сити, сан андреас, а щас через 12 лет выйдет. Вот уж скатились в конвейер. Сразу видно по стопам юбисофт.
Большой промежуток разработки негативно скажется на качестве, они своим GTA Online разучились делать игры. Уровень разработки GTA 6 на данный момент в процетном анализе даже ниже чем у Stalker 2. О чем ещё можно тут говорить.
Вот это они плохиши на базе успешных хороших игр делать другие игры,gta 3,vice city san andreas вообще халтура получается на одном движке с минимальными отличиями делали,а про селектор оружия что появился в rdr 1 и теперь его используют во всех играх вообще молчу