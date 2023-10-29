В Grand Theft Auto 6 появится более разнообразная и реалистичная анимация благодаря уникальной системе анимирования

Судя по уникальной системе анимации, используемой в игре, Grand Theft Auto 6 будет отличаться более разнообразной и реалистичной анимацией по сравнению с предыдущими частями серии.

Пользователь сабреддита GTA6 Tobbelobben несколько часов назад обнаружил патент, поданный Take-Two Interactive, материнской компанией Rockstar Games, изучив прошлогоднюю утечку, в которой подробно описывается уникальная система анимации, включающая библиотеку небольших блоков для движений персонажей, которые можно комбинировать различными способами для создания широкого спектра анимаций, что позволит получить более разнообразные и реалистичные анимации. Количество возможных вариантов самых простых анимаций, таких как ходьба, будет огромным, так как анимации будут естественным образом меняться в зависимости от погодных условий и т.д. Самое приятное в этой системе, которая, как подчеркивают пользователи, использовалась даже в утечке, то, что она будет применяться и для NPC, что может сделать Grand Theft Auto 6 одной из самых захватывающих игр с открытым миром.

О Grand Theft Auto 6 известно очень мало, кроме того, что она находится в разработке. Согласно более раннему сообщению, визуальный скачок следующей части серии превысит разрыв между Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V, который был значительным.

Дата выхода Grand Theft Auto 6 пока не уточняется, но есть предположение, что она будет выпущена не позднее марта 2025 года.