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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 774 оценки

В Grand Theft Auto 6 появится более разнообразная и реалистичная анимация благодаря уникальной системе анимирования

butcher69
Новости

Судя по уникальной системе анимации, используемой в игре, Grand Theft Auto 6 будет отличаться более разнообразной и реалистичной анимацией по сравнению с предыдущими частями серии.

Пользователь сабреддита GTA6 Tobbelobben несколько часов назад обнаружил патент, поданный Take-Two Interactive, материнской компанией Rockstar Games, изучив прошлогоднюю утечку, в которой подробно описывается уникальная система анимации, включающая библиотеку небольших блоков для движений персонажей, которые можно комбинировать различными способами для создания широкого спектра анимаций, что позволит получить более разнообразные и реалистичные анимации. Количество возможных вариантов самых простых анимаций, таких как ходьба, будет огромным, так как анимации будут естественным образом меняться в зависимости от погодных условий и т.д. Самое приятное в этой системе, которая, как подчеркивают пользователи, использовалась даже в утечке, то, что она будет применяться и для NPC, что может сделать Grand Theft Auto 6 одной из самых захватывающих игр с открытым миром.

О Grand Theft Auto 6 известно очень мало, кроме того, что она находится в разработке. Согласно более раннему сообщению, визуальный скачок следующей части серии превысит разрыв между Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V, который был значительным.

Дата выхода Grand Theft Auto 6 пока не уточняется, но есть предположение, что она будет выпущена не позднее марта 2025 года.

-12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Dark1994

Надеюсь оптимизация будет такая же отличная как в рдр2

7
Understanding the Truth
Надеюсь оптимизация будет такая же отличная как в рдр2
-2
Dark1994 Understanding the Truth

А что не так? Я в него катал на высоких на рх570 с 12г оперы и процем 10 летней давности)

1
Understanding the Truth Dark1994

Дело в том что гифка отражает не оптимизацию старых игр., а только современных

1
Rorschach93

раньше просто инженеры внедряли эйфорию, см гта 4, рдр 1.

1
crash_ykt

Эйфорию давно уже не реально использовать. Лицензию просто не получиться приобрести

2
Well-offZin

Дорого и очень сложно интегрировать в игры, так как даже Рокстары перестали ее использовать имея по сути неограниченный бюджет!

-1
Dark1994 Well-offZin

А где она еще используется помимо игр и почему дорого? Если роки не могут приобрести, у разрабов движка он просто так что-ли лежит

0
chaospaladin crash_ykt

>Лицензию просто не получиться приобрести

Зачем нужна лицензия на нее? Она принадлежит Т2

0
Johnny Rotten Well-offZin

Что куришь? Ты хочешь сказать в рдр2 ее нет?

0
Real Slim Shady

Hot Cofee добавить слабо?

-1