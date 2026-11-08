В GTA 6 будет 55 трофеев на релизе - все они предназначены для одиночного режима

Инсайдеры и датамайнеры обнаружили данные о системе достижений для грядущего хит-блокбастера Grand Theft Auto VI. Первым информацию в приложении Xbox заметил пользователь IbocularVI, а авторитетные источники, включая TexFunz2 и PlaystationSize, подтвердили, что на релизе игра получит 55 трофеев / достижений.

Главной особенностью нового списка стало полное отсутствие онлайновых ачивок. Все 55 наград будут сосредоточены исключительно на одиночном режиме и активностях в открытом мире штата Леонида. Это сделает Grand Theft Auto VI первой игрой серии в HD-вселенной, где для получения «Платины» не придется заходить в мультиплеер.

Для сравнения масштабов синглплеера журналисты приводят статистику прошлых игр Rockstar Games на старте:

GTA V — 32 сюжетных трофея (всего 51 с учетом онлайна);

Red Dead Redemption 2 — 34–35 сюжетных трофеев (всего 52 с учетом Red Dead Online).

Поскольку платина в RDR2 требовала около 200 часов реального времени, геймеры уже предполагают, что 55 чисто синглплеерных трофеев в GTA VI могут превратить её «Платину» в одно из самых долгих и сложных испытаний в истории PlayStation.

По информации iGrandTheftAuto, в коде Xbox сейчас настроена конфигурация, где 54 достижения имеют условный вес от 1 до 54, а еще одно оценивается сразу в 1000 очков. Предполагается, что это либо награда за полное закрытие всей игры, либо плейсхолдер для новой системы Mythic-достижений в Xbox, которая станет аналогом платинового кубка на PlayStation.

Релиз Grand Theft Auto VI намечен на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.