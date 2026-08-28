В GTA 6 будет более 600 тысяч анимаций для NPC - в 11 раз больше, чем в GTA 5

Rockstar Games намерена сделать жителей Леониды максимально разнообразными и правдоподобными. По данным The New York Times, в GTA 6 будет более 600 000 анимаций для NPC — для сравнения, в GTA 5 их насчитывалось около 55 000, а в Red Dead Redemption 2 — 300 000.

Такого результата разработчики добились в том числе благодаря отдельной команде, занимающейся поведением и анимациями жителей игрового мира. Rockstar стремится сделать так, чтобы прохожие не выглядели безликой массой: их поведение, реакции и действия должны соответствовать конкретной ситуации.

Разработчики приводят простой пример. В GTA 5 NPC мог уронить предмет, после чего практически сразу забывал о произошедшем. В GTA 6 подобные ситуации должны иметь продолжение — персонажи будут помнить происходящее и реагировать на него более естественно. При этом Rockstar подчёркивает, что NPC создавались вручную, а не процедурно.

Соруководитель Rockstar North Аарон Гарбут также рассказал, насколько тщательно команда прорабатывает окружение. Даже случайная комната должна рассказывать собственную историю: кто в ней находится, что люди пьют, какие предметы оставляют после себя и что изображено на стенах.

В итоге Rockstar делает ставку не только на масштаб Леониды, но и на её детализацию. Более 600 тысяч анимаций сами по себе впечатляют, однако гораздо интереснее будет увидеть, насколько живым благодаря им окажется мир GTA 6.