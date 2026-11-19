В GTA 6 угон чужой машины может преподнести неожиданную неприятность. Если на заднем сиденье окажется кот, животное способно наброситься на Джейсона прямо во время поездки. В опубликованном игроками ролике пушистый пассажир начинает царапать героя, пока тот пытается скрыться.

Чтобы справиться с разъярённым животным, игроку предстоит пройти QTE-событие. После этого Джейсон останавливает автомобиль и выпускает незваного пассажира на свободу.

Впрочем, кошки в GTA 6 далеко не всегда проявляют агрессию. Если встретить дружелюбное животное на улицах Леониды, Джейсон сможет погладить его и даже поговорить. За такое взаимодействие игра выдаёт небольшой бонус к концентрации.

Похоже, Rockstar решила сделать поведение животных ещё одной небольшой деталью, благодаря которой даже обычные поездки по миру GTA 6 могут обернуться неожиданным происшествием.