В GTA 6 деньги станут важнее, а ограбления потребуют больше планирования

В GTA 6 деньги могут стать одной из ключевых составляющих игрового прогресса. Rockstar Games расширила систему заработка преступным путём, сделав ограбления более вариативными, а угон автомобилей — заметно сложнее и реалистичнее.

По имеющейся информации, в определённый момент прохождение сюжета будет зависеть от финансового положения Джейсона и Люсии: игроку потребуется накопить определённую сумму, чтобы продолжить продвижение. Зарабатывать деньги можно будет разными способами — от кражи и перепродажи автомобилей до ограблений магазинов, коммерческих объектов, банков и более крупных целей.

Ограбления при этом станут не просто способом быстро получить крупную сумму. Их можно будет выполнять Джейсоном или Люсией по отдельности либо действовать вдвоём, а выбор подхода повлияет на потенциальную добычу и риск столкновения с полицией.

Например, сейф можно вскрыть с помощью взрывчатки и значительно сэкономить время, но при этом часть ценностей может быть повреждена. Более аккуратный поиск комбинации займёт больше времени, зато позволит получить добычу в лучшем состоянии. Проблема в том, что чем дольше продолжается операция, тем выше вероятность прибытия полиции.

Правоохранители, в свою очередь, смогут действовать более активно. Они способны окружить здание и ждать, пока преступники покинут его, поэтому Rockstar предусмотрела альтернативные пути отхода, включая задние входы. Это должно заставить игроков заранее учитывать не только способ проникновения, но и собственный маршрут отступления.

Полученную добычу также нельзя будет просто превратить в деньги в любом удобном месте. Её придётся продавать скупщикам краденого, причём разные посредники будут специализироваться на определённых категориях товаров. Одни смогут принимать драгоценности, другие — угнанные автомобили.

Последние тоже потребуют больше внимания. Некоторые машины нельзя будет просто открыть и завести без подходящих инструментов, а современные автомобили могут иметь противоугонные системы, требующие специальных способов взлома.

В итоге Rockstar постепенно превращает криминальную деятельность в GTA 6 в более продуманную систему: теперь важным становится не только то, сколько денег удалось украсть, но и то, каким способом была проведена операция, как сохранить добычу и суметь безопасно её реализовать.