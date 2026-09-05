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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 147 оценок

В GTA 6 Джейсон и Люсия будут страдать от недосыпа - Rockstar отслеживает даже их сон

IKarasik IKarasik

В GTA 6 игрокам придётся следить не только за оружием, деньгами и автомобилями, но и за тем, насколько хорошо Джейсон и Люсия высыпаются. Руководитель разработки Rockstar North Роб Нельсон подтвердил, что внутриигровое приложение для здоровья будет отслеживать сон героев.

По его словам, приложение сможет показывать, хорошо ли персонажи отдохнули. От этого будет зависеть восстановление некоторых характеристик. «Мы отслеживаем множество вещей», — отметил Нельсон, не раскрывая всех деталей системы.

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Rockstar продолжает развивать идеи, знакомые по предыдущим играм студии. В GTA: San Andreas и Red Dead Redemption 2 вес героя менялся в зависимости от питания и физической активности. В GTA 6 Джейсон и Люсия также смогут набрать вес, если будут слишком много есть, а мышцы начнут исчезать, если перестать поддерживать форму.

На этом бытовой реализм не заканчивается. Игрокам, судя по всему, придётся заправлять и заряжать автомобили, а длительные ночные преступные вылазки могут отражаться на внешности героев. Также в игре появится возможность бесконечно листать пародийные социальные сети.

В GTA 6 хотели добавить покупку продуктов и пополнение холодильника - но Rockstar решила, что это слишком реалистично

Впрочем, одну слишком реалистичную механику Rockstar всё же убрала: разработчики отказались от необходимости самостоятельно пополнять запасы еды в холодильнике Джейсона и Люсии.

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160
Комментарии:  160
Ваш комментарий
Saka Madiq

пукари-боярышники уже страдают от недосыпа в страхе что 19-го ноября сервера ютуба могут не выдержать

61
Giggity

Как расстянуть игру, добавить в игру мелочи на которые придётся постоянно отвлекаться

25
ratte88
Джейсон и Люсия будут страдать от недо**

Ну вы поняли. Надеюсь, это функция тоже будет, реализм так-то. Из вас хоть кто-то неделю способен сдерживаться? А тут целая пара, отношения, все дела. Я уже руку готовлю.

23
KookyPentheus

Вот это и беспокоит, выходит так что игра со временем может превратится в РДР2, по аналогии - когда Артур заболевает туберкулезом то игра похищает у игрока честь его потенциала. Тут будет тоже самое потение и тряска камеры, слабость в телесах, такое себе конечно это будет бесить.

19
DenMak

Кому-то слишком скучно жить в реале, раз готовы залипать на все новые тамагочи.

17
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