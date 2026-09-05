В GTA 6 Джейсон и Люсия будут страдать от недосыпа - Rockstar отслеживает даже их сон

В GTA 6 игрокам придётся следить не только за оружием, деньгами и автомобилями, но и за тем, насколько хорошо Джейсон и Люсия высыпаются. Руководитель разработки Rockstar North Роб Нельсон подтвердил, что внутриигровое приложение для здоровья будет отслеживать сон героев.

По его словам, приложение сможет показывать, хорошо ли персонажи отдохнули. От этого будет зависеть восстановление некоторых характеристик. «Мы отслеживаем множество вещей», — отметил Нельсон, не раскрывая всех деталей системы.

Rockstar продолжает развивать идеи, знакомые по предыдущим играм студии. В GTA: San Andreas и Red Dead Redemption 2 вес героя менялся в зависимости от питания и физической активности. В GTA 6 Джейсон и Люсия также смогут набрать вес, если будут слишком много есть, а мышцы начнут исчезать, если перестать поддерживать форму.

На этом бытовой реализм не заканчивается. Игрокам, судя по всему, придётся заправлять и заряжать автомобили, а длительные ночные преступные вылазки могут отражаться на внешности героев. Также в игре появится возможность бесконечно листать пародийные социальные сети.

Впрочем, одну слишком реалистичную механику Rockstar всё же убрала: разработчики отказались от необходимости самостоятельно пополнять запасы еды в холодильнике Джейсона и Люсии.