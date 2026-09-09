В GTA 6 Джейсон и Люсия смогут расстаться, но останутся напарниками

Rockstar подтвердила, что отношения Джейсона и Люсии в GTA 6 не обязательно будут романтическими до самого конца игры. Игроки смогут довести пару до расставания, после чего герои сохранят нормальные отношения и продолжат вместе заниматься криминальными делами.

Ранее разработчики уже рассказывали, что поддержание здоровых отношений между героями потребует определённых усилий. При этом романтическая связь останется необязательной и, судя по всему, не окажет серьёзного влияния на основную сюжетную линию.

Теперь стало известно, что игроки смогут выбрать и другой вариант — превратить Джейсона и Люсию исключительно в профессиональных партнёров. Их общая история при этом продолжится, несмотря на прекращение романтических отношений.

В игре также появятся более токсичные сценарии. Например, игрок сможет решить, рассказать ли Джейсону или Люсии важную информацию сразу или попытаться что-то скрыть. Откровенность может привести к неприятным последствиям, но если тайна раскроется позже, проблемы окажутся ещё серьёзнее.

Rockstar сравнивает подобные ситуации с реальными отношениями между парами, поэтому динамика Джейсона и Люсии должна зависеть не только от романтики, но и от решений самого игрока.