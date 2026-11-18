В GTA 6 внутриигровая консоль JoyStation — это не просто декоративная отсылка к PlayStation. Для неё Rockstar подготовила собственные вымышленные видеоигры, которые существуют как самостоятельные произведения со своими жанрами, оформлением и игровыми механиками.

Например:

Tenebrae Lux — нуарная приключенческая игра с головоломками, собственным сюжетом и другими элементами полноценного игрового проекта.

Time Jackers Rewind! — пародия на Hotline Miami с характерными для неё динамичным экшеном и стилистикой.

Получается, Rockstar не ограничилась пародиями на реальные игровые платформы, а создала целую линейку внутриигровых проектов. Это интересная деталь проработки игрового мира GTA 6.