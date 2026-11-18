Rockstar Games добавила в Grand Theft Auto 6 полноценный фоторежим, который будет доступен с момента выхода игры. Игроки смогут делать снимки окружающего мира, настраивать параметры камеры, освещение и применять различные фильтры.

Фоторежим открывается через меню паузы: на PS5 для этого нужно нажать квадрат, а на Xbox — кнопку X. Инструментарий позволяет менять соотношение сторон изображения, диафрагму и глубину резкости. Кроме того, в кадр можно добавлять источники света разных типов — от прожекторов до софтбоксов — и обрабатывать готовые снимки с помощью набора фильтров.

Возможности режима оценил журналист IGN Саймон Карди, который провел в игре около 70 часов, проходя историю Джейсона и Люсии. По его словам, часть этого времени ушла на создание снимков: особенно впечатляюще выглядят пейзажи Вайс-Сити, когда солнечный свет отражается от воды возле Оушен-Бич.

При этом фоторежиму пока не хватает некоторых функций. Например, нельзя самостоятельно менять позы Джейсона и Люсии или управлять выражением их лиц. Из-за этого даже удачный кадр с красивым фоном иногда приходится отменять, если персонажи выглядят неподходящим образом.

В остальном журналист остался доволен реализацией режима и считает, что игроки смогут провести немало времени, фотографируя необычные места и события в Вайс-Сити и его окрестностях.