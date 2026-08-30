В GTA 6 хотели добавить покупку продуктов и пополнение холодильника - но Rockstar решила, что это слишком реалистично

В Grand Theft Auto 6 могло быть ещё больше механик, связанных с повседневной жизнью Джейсона и Люсии. Rockstar экспериментировала с системой, которая позволяла бы героям покупать продукты в супермаркете, приносить их домой и самостоятельно пополнять запасы в холодильнике. Однако в итоге разработчики отказались от этой идеи, посчитав, что она слишком сильно усложняет игровой процесс.
Об этом рассказал руководитель разработки и содиректор Rockstar North Роб Нельсон в интервью японскому изданию Famitsu. По его словам, на определённом этапе разработки команда действительно прорабатывала полноценную систему покупки продуктов.
«В какой-то момент мы экспериментировали с системой, которая позволяла покупать продукты для пополнения холодильника. У нас были спецификации для магазинов с продуктами, которые можно было купить и отнести домой, а затем пополнить холодильник. Однако это усложняло механики, поэтому нам пришлось всё упростить», — объяснил Нельсон.
Судя по всему, эта система могла быть связана с другими механиками, влияющими на состояние персонажей. В GTA 6 вернётся возможность набирать вес, а питание и физические нагрузки будут влиять на тело, здоровье и выносливость героев. В таком контексте необходимость регулярно закупаться едой выглядела бы вполне логичным продолжением системы.
Однако Rockstar решила провести черту между реализмом и удобством. Разработчики не хотят превращать каждый бытовой процесс в отдельную обязательную механику.
«Мы всегда стараемся найти правильный баланс между реализмом и удобством игры», — отметил Нельсон.
По его словам, Rockstar стремится к тому, чтобы действия игрока имели смысл, а не существовали исключительно ради отыгрыша. Поэтому вместо того, чтобы заставлять игрока идти к холодильнику только ради перекуса или посещать ресторан исключительно для ролевого элемента, разработчики стараются придавать таким действиям определённое значение.
Новость из ничего. Можно заявить, что хотели сделать анимацию подтирания жопы, чтобы стиком можно было водить вокруг ануса и стирать каловые пятна, но в последний момент решили не усложнять геймплей, поэтому сделали тупую стрелялку для детей
То есть заниматься херней, заливая бензин в бак, это нормально, а заниматься херней, пополняя холодильник - слишком реалистично? Логика где?
и по этому сделали телепорт пива в руку?))))