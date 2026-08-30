В GTA 6 хотели добавить покупку продуктов и пополнение холодильника - но Rockstar решила, что это слишком реалистично

В Grand Theft Auto 6 могло быть ещё больше механик, связанных с повседневной жизнью Джейсона и Люсии. Rockstar экспериментировала с системой, которая позволяла бы героям покупать продукты в супермаркете, приносить их домой и самостоятельно пополнять запасы в холодильнике. Однако в итоге разработчики отказались от этой идеи, посчитав, что она слишком сильно усложняет игровой процесс.

Об этом рассказал руководитель разработки и содиректор Rockstar North Роб Нельсон в интервью японскому изданию Famitsu. По его словам, на определённом этапе разработки команда действительно прорабатывала полноценную систему покупки продуктов.

«В какой-то момент мы экспериментировали с системой, которая позволяла покупать продукты для пополнения холодильника. У нас были спецификации для магазинов с продуктами, которые можно было купить и отнести домой, а затем пополнить холодильник. Однако это усложняло механики, поэтому нам пришлось всё упростить», — объяснил Нельсон.

Судя по всему, эта система могла быть связана с другими механиками, влияющими на состояние персонажей. В GTA 6 вернётся возможность набирать вес, а питание и физические нагрузки будут влиять на тело, здоровье и выносливость героев. В таком контексте необходимость регулярно закупаться едой выглядела бы вполне логичным продолжением системы.

Однако Rockstar решила провести черту между реализмом и удобством. Разработчики не хотят превращать каждый бытовой процесс в отдельную обязательную механику.

«Мы всегда стараемся найти правильный баланс между реализмом и удобством игры», — отметил Нельсон.

По его словам, Rockstar стремится к тому, чтобы действия игрока имели смысл, а не существовали исключительно ради отыгрыша. Поэтому вместо того, чтобы заставлять игрока идти к холодильнику только ради перекуса или посещать ресторан исключительно для ролевого элемента, разработчики стараются придавать таким действиям определённое значение.