Спустя всего несколько дни после релиза Grand Theft Auto 6 первооткрыватели штата Леонида начали натыкаться на необычные и по-настоящему жуткие секреты. В кругах игроков стали появляться частые сообщения о загадочном «Бессмертном человеке» — неуязвимом NPC, способном напугать даже бывалых фантов серии.

Необычного персонажа можно встретить, когда игрок пытается выследить цель через оптический прицел снайперской винтовки с большой дистанции. Еще до того, как прозвучит выстрел, случайный прохожий вдалеке внезапно замирает, поворачивает голову и смотрит прямо в прицел, словно ломая «четвертую стену». После этого персонаж угрожающе проводит пальцем по горлу и на огромной скорости срывается в сторону игрока.

Попытки отстреливаться ни к чему не приводят. Этот житель Леониды игнорирует прямое попадание в голову из крупнокалиберной винтовки и в упор выпущенные пистолетные обоймы. Спустя мгновение под пугающий звуковой эффект преследователь мистическим образом телепортируется за спину главного героя и мгновенно убивает его одним ударом.

По словам игроков, это событие срабатывает уже в перво районе игровой карты. Там еще расположена вышка здания Badger R&D, на крыше которой можно найти коллекционную карточку и снайперскую винтовку SM-69. Как оказалось, появление NPC — не случайный баг, а продуманный интерактивный триггер. Внутри здания на стене спрятан неприметный рубильник: если его активировать, любой случайно выбранный в оптику пешеход в округе превратится в того самого неуязвимого преследователя.

Внимательные игроки также обратили внимание на окружение башни: коридоры комплекса исписаны граффити «WE ARE NOT ALONE» - «Мы не одни», а на дверях висят предупреждающие таблички «UFO PRESENCE AREA KEEP OUT!» - «Зона активности НЛО, проход запрещен!». Это натолкнуло сообщество на мысль, что Rockstar Games спрятала в игре мистическую пасхалку о пришельцах, маскирующихся под обычных горожан. Учитывая возросшее количество доступных для исследования интерьеров в GTA 6, охотники за паранормальными явлениями готовятся к новым пугающим открытиям.