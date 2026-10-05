В GTA 6 к списку из более чем 170 видов животных добавятся дикие обезьяны

В GTA 6 появятся дикие обезьяны. Rockstar Games подтвердила наличие макак-резусов — одного из более чем 170 видов животных в Леониде (штате, вдохновлённом Флоридой) — в материале Game Informer. Эти макаки относятся к группе инвазивных видов, в которую также входят зелёные игуаны, жабы-аги и одичавшие кошки. Они делят территорию Леониды с местными обитателями дикой природы, такими как фламинго, ламантины, пеликаны и аллигаторы. Некоторые из этих животных ранее не встречались в играх Rockstar.

Популяция диких макак-резусов существует во Флориде с 1930-х годов. Согласно данным Университета Флориды, колония, обитающая ныне в парке штата Силвер-Спрингс, ведет своё происхождение от примерно шести обезьян, выпущенных на волю организатором экскурсий на лодках с прозрачным дном для привлечения туристов. Всего в игре представлено около 60 видов птиц и более 30 видов наземных млекопитающих, а также рыбы и рептилии. Для сравнения: в вестерне Red Dead Redemption 2, выпущенном Rockstar в 2018 году, насчитывалось около 200 видов животных (согласно данным, опубликованным студией на момент выхода игры).

Rockstar перенесла и усовершенствовала технологии, связанные с животным миром, которые использовались в играх серии Red Dead Redemption. Новые системы отрисовки волос и шерсти позволяют реалистично передавать вид шкур и мехового покрова, а сама игра поддерживает такие визуальные эффекты, как переливчатость, биолюминесценция, полупрозрачность и различные типы оперения.

Игроки смогут выслеживать определённых животных, разделённых на категории: редкие, поддающиеся обнаружению и легендарные. Rockstar пока не раскрыла, какие именно виды относятся к этим группам. Среди прочих особенностей, связанных с животным миром, — наличие зоопарка, возможность гладить собак и внутриигровой справочник, который пополняется по мере того, как игроки находят и изучают новые виды.

Аарон Гарбут, соруководитель студии Rockstar North, заявил, что мир штата Леонида — самый масштабный из всех, когда-либо созданных студией (и с большим отрывом). Релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 19 ноября.