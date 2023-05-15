В GTA 6 может быть реализована проработанная механика серфинга ©

На фоне бесконечного потока различных инсайдов о скором анонсе новой части Grand Theft Auto от Rockstar Games, в сеть просочилась действительно интересная информация про саму игру. Новую утечку нельзя назвать достоверной, однако она выглядит правдоподобной и исходят от источников, которые уже зарекомендовали себя правдивыми сливами. Итак, на этот раз утверждается, что в GTA 6 будет создана проработанная механика серфинга. Впервые для серии Grand Theft Auto игроки смогут "покорять волны" океана.

Как сообщают инсайдеры в сети, в Rockstar Games весьма заинтересованы во внедрении в GTA 6 новых и уникальных механик. Поэтому для этой части было решено реализовать полноценную механику серфинга. Из всей команды разработчиков, 20 лучших инженеров работают исключительно над физикой воды в игре, что сделать серфинг в GTA 6 действительно проработанной возможностью для игроков.

Напомним, прошлая утечка раскрывала большое количество новых возможностей в игре, среди которых была работа киллером и полицейским. В отдельном материале мы также собрали все геймплейные особенности GTA 6 на основе слитого игрового процесса.

GTA 6 создается для ПК и консолей нового поколения. Официальный анонс игры и трейлер может появиться уже в этом году.