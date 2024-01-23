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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 413 оценок

В GTA 6 может появиться одна из любимых функций - улучшать характеристики и внешний вид, занимаясь спортом

Procy_on
Новости

Rockstar Games выпустила первый трейлер GTA 6 в конце прошлого года, но в то же время компании до сих пор приходится бороться с утечкой, произошедшей в 2022 году. Именно один из материалов, подготовленных сотрудниками студии, заставляет нас предположить, что в игре появится одна из интересных особенностей.

Сообщество GTA покопалось в одном из материалов, найденных на серверах Rockstar Games. Разработчики собираются вернуть функцию тренажерного зала, и во время игры игрокам будет предоставлена возможность заниматься спортом, чтобы улучшить статы и способности своих персонажей - при этом изменения коснутся и внешнего вида героев.

Для того чтобы Rockstar Games не удалила материал, игрок нарисовал изображение, которое было найдено на серверах разработчиков.

Тренажерные залы и система совершенствования тела с помощью физических упражнений очень подходят для GTA 6 - как мы знаем, действие разворачивалось в городе, созданном по образцу Майами.

Фанаты уверены, что находка не случайна, а просто Rockstar Games хочет взять популярную в свое время систему и предложить ее в последней части Grand Theft Auto.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
-zotik-

не появится 100% делать бабу жирной? вой такой поднимется

5
Герман Хоффер

в точку)))хочется жирными поиграть,причем целлюлит,складки максимально детализированны были

1
Tiger Goose

То есть будет возможность сделать задницу главной героини ещё более, хм, "выдающейся"?

1
Lvinomord

Добавили бы они возможность полностью пройти игру только за одного персонажа....

-3
vanтт

Тогда были бы не разные миссии с раскрытием всех, как в пятёрке, а чисто подстава нужной модельки в катсцены, которая будет вбрасывать пару фраз за ролик, как в готем найтс

2
Lvinomord vanтт

Мне вообще не зашла 5.Не моё.Хочется классический вариант как прошлых частях.Только один персонаж и миссии к нему.

0
vanтт Lvinomord

Мне тоже. У меня любимые 4, вайса и чайнатаун варс. Согласен, лучше вообще один перс, хотя на релизе было интересно с ними поэкспериментировать.

0