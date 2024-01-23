В GTA 6 может появиться одна из любимых функций - улучшать характеристики и внешний вид, занимаясь спортом

Rockstar Games выпустила первый трейлер GTA 6 в конце прошлого года, но в то же время компании до сих пор приходится бороться с утечкой, произошедшей в 2022 году. Именно один из материалов, подготовленных сотрудниками студии, заставляет нас предположить, что в игре появится одна из интересных особенностей.

Сообщество GTA покопалось в одном из материалов, найденных на серверах Rockstar Games. Разработчики собираются вернуть функцию тренажерного зала, и во время игры игрокам будет предоставлена возможность заниматься спортом, чтобы улучшить статы и способности своих персонажей - при этом изменения коснутся и внешнего вида героев.



Для того чтобы Rockstar Games не удалила материал, игрок нарисовал изображение, которое было найдено на серверах разработчиков.

Тренажерные залы и система совершенствования тела с помощью физических упражнений очень подходят для GTA 6 - как мы знаем, действие разворачивалось в городе, созданном по образцу Майами.



Фанаты уверены, что находка не случайна, а просто Rockstar Games хочет взять популярную в свое время систему и предложить ее в последней части Grand Theft Auto.