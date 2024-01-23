В GTA 6 может появиться одна из любимых функций - улучшать характеристики и внешний вид, занимаясь спортом

Rockstar Games выпустила первый трейлер GTA 6 в конце прошлого года, но в то же время компании до сих пор приходится бороться с утечкой, произошедшей в 2022 году. Именно один из материалов, подготовленных сотрудниками студии, заставляет нас предположить, что в игре появится одна из интересных особенностей.
Сообщество GTA покопалось в одном из материалов, найденных на серверах Rockstar Games. Разработчики собираются вернуть функцию тренажерного зала, и во время игры игрокам будет предоставлена возможность заниматься спортом, чтобы улучшить статы и способности своих персонажей - при этом изменения коснутся и внешнего вида героев.
Для того чтобы Rockstar Games не удалила материал, игрок нарисовал изображение, которое было найдено на серверах разработчиков.
Тренажерные залы и система совершенствования тела с помощью физических упражнений очень подходят для GTA 6 - как мы знаем, действие разворачивалось в городе, созданном по образцу Майами.
Фанаты уверены, что находка не случайна, а просто Rockstar Games хочет взять популярную в свое время систему и предложить ее в последней части Grand Theft Auto.
не появится 100% делать бабу жирной? вой такой поднимется
в точку)))хочется жирными поиграть,причем целлюлит,складки максимально детализированны были
То есть будет возможность сделать задницу главной героини ещё более, хм, "выдающейся"?
Добавили бы они возможность полностью пройти игру только за одного персонажа....
Тогда были бы не разные миссии с раскрытием всех, как в пятёрке, а чисто подстава нужной модельки в катсцены, которая будет вбрасывать пару фраз за ролик, как в готем найтс
Мне вообще не зашла 5.Не моё.Хочется классический вариант как прошлых частях.Только один персонаж и миссии к нему.
Мне тоже. У меня любимые 4, вайса и чайнатаун варс. Согласен, лучше вообще один перс, хотя на релизе было интересно с ними поэкспериментировать.