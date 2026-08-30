В GTA 6 можно будет использовать собачьи экскременты в качестве оружия против NPC

В GTA 6 игроки смогут использовать собачьи экскременты в качестве оружия. Эта, как минимум, необычная механика была раскрыта ютубером TGG в видеоролике, посвящённом расширенному обзору игры, материалам, к которым он получил доступ после посещения студии Rockstar North и просмотра игры самих разработчиков.

По словам TGG, NPC в Леониде выгуливают своих собак по улицам, и когда животное справляет нужду, хозяин останавливается, подбирает экскременты и кладёт их в пакет. Вот тут-то и вступает в дело игрок. Просто ударьте NPC, заставьте его уронить пакет на землю, а затем подберите трофей, чтобы бросить его в других людей.

Мне сообщили, что если кто-то на улице выгуливает собаку, и животное справляет нужду, можно подождать, пока этот человек поднимет экскременты пакетом, а затем ударить его, заставив уронить пакет. Затем можно поднять его и бросить в людей. Вот к какому уровню они стремятся с помощью этих систем.

Что привлекло внимание создателя контента, так это интерактивность, он сравнил механику с возможностью подбирать и бросать предметы в GTA 4.

Этот уровень интерактивности абсурден. Это напоминает мне, как можно было подбирать предметы в GTA 4, только гораздо универсальнее.

Пока неясно, наносит ли пакет с экскрементами какой-либо реальный урон NPC или его функция заключается в провоцировании реакций. В любом случае, эта деталь подтверждает, насколько Rockstar вкладывает средства в мир, который реагирует на игрока все более детально.