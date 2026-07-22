В GTA 6 можно будет увидеть вырезанный контент из GTA 5 и механики из отмененных игр, считает бывший сотрудник Rockstar

Несмотря на уже скорый осенний релиз Grand Theft Auto 6, многое вокруг игры окутано тайной в особенности наполненность и возможности открытого мира. Пока фанаты продолжают спекулировать на эту тему, для выходца из Rockstar наполненность игры вполне очевидно. По его словам, в GTA 6 точно появится вырезанный контент из GTA 5 и другие интересные вещи.

Уже бывший разработчик Rockstar Джон Риччио, обсудил процесс производства GTA и по его мнению вернуть "вырезанные" идеи это самые логичный шаг в разработке. По словам Риччио, судьба забытого контента всецело зависит от степени технологических изменений, произошедших внутри корпоративного движка за это время.

Я думаю, во многом всё зависит от того, насколько сильно эволюционируют технологии в промежутках между частями игр... Если архитектура движка RAGE остается фундаментально такой же или в достаточной мере похожей, то порой вы легко можете "перекинуть" кусок старого вырезанного кода просто ради проверки: "Эй, а давайте глянем, как эта фишка работает сейчас!"

— пояснил разработчик. Он также отметил, что в запасе у студии перед самым стартом GTA 5 оставалось "просто невероятное количество вещей", включая несколько "полностью завершенных и протестированных" мини-игр, которые в конечном итоге так и не добрались до игроков Лос-Сантоса из-за лимитов старых консолей.

Я помню одну абсолютно секретную неанонсированную игру Rockstar, которую нам пришлось отменить и положить на полку. И знаете что? Довольно много готовых крутых геймдизайнерских решений и самих миссий оттуда в конечном итоге были плавно перенесены и использовались уже внутри GTA 4, что было чертовски круто.

— подтверждая свои слова, заявил Риччио.

Тем временем преданное фанатское сообщество, тщательно копающееся в апдейтах GTA Online, уверяет, что Rockstar и сейчас использует этот трюк в обе стороны. Игроки неоднократно замечали подозрительно качественные, новые автомобильные модели, добавленные с последними сетевыми патчами. Фанаты уверены, что многие 3D-модели новых машин в последних ивентах Онлайна — это уже не что иное, как прямые "бэк-порты" — ресурсы, собранные для грядущей GTA 6, которыми разработчики в тихую «балуют» пользователей актуального онлайна.