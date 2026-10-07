В GTA 6 можно застать одного из главгероев полностью голым в душе при смене персонажа

Сегодня портал IGN опубликовал полную неотредактированную версию интервью с Робом Нельсоном, директором Rockstar North, которое состоялось еще в июле. В нем раскрываются неизданные ранее подробности о GTA 6: взаимодействии героев друг с другом, с NPC и другие аспекты игры.

Как уже давно известно, в Grand Theft Auto 6 игроки смогут переключаться между Лусией и Джейсоном - и в некоторых случаях это может привести к неожиданным сценам. Во время демонстрации Нельсон переключился на Джейсона, и внезапно герой оказался полностью голым в душе.

А еще можно поменяться местами, и Джейсон будет в душе!

— прокомментировал Нельсон. Возможно, с Лусией может приключиться такой же казус, однако прямого подтверждения в интервью не было.

Нельсон также рассказал, что у Джейсона есть собственный распорядок дня: он может находиться в безопасном доме или заниматься своими делами вне его. При переключении на него вы можете застать его в разных ситуациях.

У него есть свой распорядок, по которому он выходит и занимается своими делами. Вы можете переключиться на него, и иногда он в безопасном доме, иногда он снаружи занимается разными вещами.

Однако это лишь верхушка айсберга. По словам Нельсона, Джейсон и Лусия - независимые сущности, которые ведут себя самостоятельно. Во время прогулки по улицам Леониды один из них может предложить другому заняться чем-то вместе или даже сбежать без предупреждения, чтобы что-то начать.

Нельсон привел личный пример: во время демонстрации он проезжал мимо парковки, и Джейсон неожиданно предложил "пойти провернуть дельце". Разработчик признался, что слышал эту реплику впервые и она заставила его изменить первоначальный план - он направлялся в ломбард, но передумал.

Rockstar намеренно оставила пространство для интерпретации в предысториях героев, чтобы игроки могли установить более глубокую эмоциональную связь с ними. Нельсон подчеркнул, что для того, чтобы история сработала, игрок должен поверить в отношения Джейсона и Лусии.

Общение между протагонистами стало еще более открытым. Нельсон раскрыл, что вы можете в любой момент написать или позвонить своему партнеру. Он показал IGN, как переписывался с Лусией и в итоге она написала Джейсону: "Мило, сейчас я к тебе приду" в ответ на его сообщение.

Еще один пример - как переписка (или ее отсутствие) может повлиять на их отношения. Вы можете свободно проводить весь день порознь, но другой может написать вам: "Эй, я собираюсь ложиться спать и закрываться, ты в порядке?" Вы можете ответить что-то вроде "Увидимся позже" или "Ок, спокойной ночи". Проигнорируете - это немного навредит вашей связи. Что касается социальных сетей, вы сможете подписываться на аккаунты, смотреть посты, но не сможете делиться тем, чем занимаетесь, от лица Джейсона или Люсии.

Grand Theft Auto 6 выходит уже в следующем месяце.