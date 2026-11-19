В Grand Theft Auto 6 обнаружили место, которое Rockstar впервые показала ещё пять лет назад, причём тогда никто не был уверен, что оно связано с новой частью серии. Речь идёт о доме, изображение которого появилось в обновлённой версии GTA: San Andreas из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. В 2021 году поклонники предположили, что это может быть первый намёк на GTA 6, и теперь выяснилось, что они были правы.

Дом действительно присутствует в игре. Он расположен в округе Леонида, в пригороде Белвилл. Однако самое интересное находится внутри: если подойти к гаражу и проникнуть в него, можно обнаружить убежище человека, одержимого теориями заговора. Его записи посвящены странностям окружающего мира, причём некоторые из них напрямую указывают на то, что он понимает: живёт внутри видеоигры.

Обитатель дома жалуется, что не может покинуть Леониду. Он пытался купить билет до Лос-Сантоса, но безуспешно, а выбраться за пределы штата на машине тоже не получилось. Теперь он планирует сбежать на лодке. Среди других странностей — огромное количество одинаковых прохожих, отсутствие содержимого за закрытыми дверями, невозможность попасть в дома соседей и персонажи, которые проходят сквозь стены, словно из-за ошибок игры.

На стенах также висит график с абсурдно высоким всплеском преступности, а вокруг разбросаны многочисленные цифры 6. Судя по всему, Rockstar таким образом подшучивает над фанатами, которые годами пытались разгадать загадки и найти подсказки о выходе шестой части.

Особенно примечательна теория о двух персонажах, обозначенных буквами J и L, — Джейсоне и Люсии. Конспиролог считает, что они невосприимчивы к перечисленным аномалиям и обладают свободой действий. В некотором смысле он прав: главные герои могут возрождаться после неудач и практически не сталкиваются с долгосрочными последствиями своих поступков. При этом их свобода, конечно, ограничена тем, что ими управляет игрок.

Пока неизвестно, задумывала ли Rockstar эту пасхалку ещё при создании обновлённой GTA: San Andreas или добавила её позже, заметив реакцию поклонников на загадочный дом. В любом случае разработчики превратили старую находку сообщества в полноценную шутку над теориями фанатов и особенностями игрового мира.