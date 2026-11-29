Игроки продолжают находить в GTA 6 небольшие сюжетные детали, раскрывающие прошлое главных героев и второстепенных персонажей. Одна из таких находок указывает на то, что Джейсон мог состоять в отношениях с Мэнди — девушкой, к которой он приезжает незадолго до освобождения Люсии из тюрьмы. Прямого подтверждения этой версии в игре пока нет.

Во время задания Джейсон помогает Мэнди починить раковину. В доме девушки обнаруживается весьма откровенная видеокассета: на записи она раздевается до бикини и позирует перед героем. Сама встреча заканчивается без продолжения, однако некоторые игроки заметили дополнительные детали, которые могут указывать на более близкое знакомство персонажей в прошлом.

Как сообщает издание IGN, во время одной из сцен-воспоминаний, которую Люсия может увидеть в месте для медитации, Джейсон произносит фразу о том, что они с кем-то однажды переспали, но это было давно и почти ничего не значило. Он также уверяет Люсию, что ей не о чем беспокоиться и что он не собирается снова портить их отношения. Имя девушки Джейсон не называет, однако контекст может указывать именно на Мэнди.

Есть и другая деталь: ближе к концу первого акта игроки могут подслушать разговор Мэнди с полицейским. Девушка эмоционально признаётся, что много раз хотела поджечь его дом, но не могла этого сделать, поскольку слишком сильно его любила. Она также говорит, что надеялась успеть изменить его решение. Эти слова заметил пользователь Twitter под ником Lanzino. При этом неясно, о ком именно говорит Мэнди.

Все эти детали позволяют предположить, что у Джейсона и Мэнди действительно было общее прошлое, а девушка до сих пор неравнодушна к нему. Впрочем, Rockstar не раскрывает всех обстоятельств их отношений напрямую, оставляя игрокам возможность самостоятельно собирать сюжетные подсказки и строить версии.