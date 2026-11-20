Rockstar Games продолжает оставлять намёки на возможную общую вселенную Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. В GTA 6 обнаружили новые отсылки к серии вестернов, включая упоминания персонажей, событий и локаций из обеих игр. Хотя Rockstar ранее называла подобные находки пасхалками, некоторые из них выглядят особенно интересными на фоне новых подробностей.

Одну из находок обнаружил пользователь GameRoll. В яхтенной пристани Брайана можно найти книгу, в которой упоминается Флако Эрнандес — один из стрелков, с которыми Артур Морган сталкивается во время побочного задания в Red Dead Redemption 2. В тексте говорится о гибели преступника у озера Кэрн в снежной глуши, причём описание совпадает с событиями игры: именно там Артур убивает Флако выстрелом в голову. Книга рассказывает об outlaw по имени Раст Маккриари, который обнаруживает тело Эрнандеса.

В том же произведении упоминаются знакомые поклонникам Red Dead Redemption места: Блэкуотер, Нью-Остин, Армадилло, Амбарино и Чупароса. В отрывке рассказывается о путешествии героя в Мексику и его поисках Флако Эрнандеса. Автор также описывает, как персонаж прибывает к хижине у озера Кэрн, но обнаруживает преступника уже мёртвым, с пулевым отверстием во лбу. Это практически прямое описание событий, произошедших с Артуром Морганом в RDR2.

Другие игроки обнаружили дополнительные детали, связывающие две серии. На некоторых автомобилях в GTA 6 можно заметить номерные знаки, отсылающие к Нью-Остину — региону из Red Dead Redemption. Кроме того, на внутриигровой распродаже можно приобрести шляпу Артура Моргана. Такие предметы могут быть обычными пасхалками, однако их количество продолжает увеличиваться с выходом новых игр Rockstar.

Поклонники уже давно находят подобные пересечения. В GTA 5 в доме Франклина можно обнаружить книгу Red Dead, написанную Дж. Марстоном, предположительно Джеком Марстоном. В GTA Online также встречается фотография семьи Райнингер, которую Артур спасает в Red Dead Redemption 2, а ещё игроки могут воспользоваться гадальной машиной мадам Назар. Несмотря на то что Rockstar не подтверждала существование единой вселенной GTA и Red Dead Redemption, новые находки в GTA 6 вновь подогрели обсуждения этой теории.