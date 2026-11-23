В Grand Theft Auto VI обнаружили пасхалку, посвящённую одной из узнаваемых иллюстраций GTA 4 - девушке с леденцом, также известной как Lollipop Girl. Отсылку можно найти уже в первой главе игры, однако её легко пропустить, если не обращать внимания на детали окружения.

Изображение находится на трейлере Донни, который расположен в районе Ки-Ленто. Игроки посещают это место по сюжету GTA 6, но рисунок на стене трейлера не привлекает внимания сразу. На нём изображена своеобразная версия Lollipop Girl, знакомой поклонникам GTA 4 по рекламным материалам и обложке игры, вышедшей в 2008 году.

В GTA 6 Rockstar переосмыслила оригинальный образ, превратив девушку в русалку, однако узнаваемые черты иллюстрации сохранились. Это не просто случайный рисунок, а явная отсылка к предыдущей части серии, которую внимательные игроки быстро заметили.

Подобные секреты неудивительны для игр Rockstar. В GTA 6 уже находят многочисленные отсылки к предыдущим частям, и игроки продолжают изучать Леонида в поисках скрытых деталей. Как и в случае с Red Dead Redemption 2, некоторые секреты могут обнаруживаться спустя годы после выхода игры.

GTA 4 в этом году исполняется 18 лет. Игра до сих пор считается одной из самых мрачных и серьезных частей серии благодаря своему сюжету и атмосфере. Rockstar продолжает отдавать дань прошлым играм, добавляя в новые проекты знакомые образы, но переосмысливая их в соответствии с новым окружением.