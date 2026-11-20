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Перекупщик выставил более 20 видеокарт GeForce RTX 5090 почти на $140 тысяч на фоне начавшегося снижения цен в магазинах
Для The Last of Us Part II Remastered вышел бесплатный мультиплеерный мод Twelve Weeks с боями 4 на 4 и 14 картами
Вышел трейлер четвёртой недели эвента Treasure Hunters в Fortnite - Команда Оскара высадилась на острове
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Саундтрек GTA 6 побил рекорд Spotify среди игровых альбомов - почти 30 млн прослушиваний за первые сутки
Rayman Origins: Enhanced Edition получила Denuvo - Ubisoft добавила антипиратскую защиту в переиздание платформера
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Обзор Probably Stolen: почти идеальная формула симулятора подпольной торговли, которой не хватает разнообразия
Обзор Phantom Blade Zero - 66 дней с клинком в сердце
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Сравнение точек интереса GTA 6 с GTA 5 - насколько изменилась плотность контента
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Калдор Драйго: верховный магистр Серых Рыцарей, обречённый вечно сражаться в Варпе Warhammer 40,000
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 5 X Free Fire HURRICANE BLUE
Grand Theft Auto
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