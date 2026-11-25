Игроки обнаружили в Grand Theft Auto VI необычную случайную встречу, посвящённую триллеру «Соучастник» режиссёра Майкла Манна. Во время работы таксистом Джейсон или Люсия могут подобрать подозрительного мужчину в тёмном костюме и солнцезащитных очках. Его внешность и манера разговаривать явно напоминают Винсента — наёмного убийцу, которого в фильме 2004 года сыграл Том Круз.

Пассажир садится на заднее сиденье с пистолетом в руке и начинает диктовать условия поездки. Он требует проехать на красный свет, не отвечать на телефонные звонки и доставить его в Харборсайд-парк в Вайс-Бич. Голос незнакомца тоже напоминает Круза: он говорит спокойно, уверенно и с характерной властностью.

Спойлер

Если выполнить просьбу и довезти мужчину до места назначения, приключение не закончится. После того как пассажир расправится с ожидающими его бандитами, игрок может последовать за ним и обнаружить целую кучу ценной добычи. Впрочем, никто не мешает просто избавиться от подозрительного клиента раньше времени. В оригинальном «Соучастнике» ситуация для таксиста Макса, которого сыграл Джейми Фокс, складывается куда хуже. Однажды ночью он соглашается за 600 долларов возить по Лос-Анджелесу хорошо одетого незнакомца по имени Винсент. Вскоре выясняется, что пассажир — профессиональный убийца, которому до рассвета необходимо устранить пятерых человек. После того как на крышу машины падает тело первой жертвы, Макс понимает, во что ввязался.

Фильм Майкла Манна постепенно превращает обычную поездку в напряжённую психологическую дуэль. Винсент постоянно провоцирует водителя разговорами о его несбывшихся мечтах и упущенных возможностях, а Максу приходится искать способ вырваться из-под контроля вооружённого пассажира. При этом режиссёр уделяет немало внимания ночному Лос-Анджелесу, превращая пустые улицы и мерцающие огни города в полноценную часть атмосферы.

Отсылка особенно любопытна на фоне других кинематографических источников вдохновения Rockstar. GTA 5 во многом опиралась на «Схватку» Майкла Манна, а теперь GTA 6 обращается к ещё одной его знаменитой криминальной картине. Причём на этот раз игроку предлагают ненадолго поменяться ролями и оказаться на месте таксиста, вынужденного выполнять требования опасного незнакомца.