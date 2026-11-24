Игроки продолжают находить в Grand Theft Auto VI неожиданные отсылки к фильмам и поп-культуре. На этот раз внимание привлекла пасхалка, посвящённая Пеннивайзу — знаменитому клоуну из романа Стивена Кинга «Оно». На секретное место обратил внимание автор YouTube-канала Dan Allen Gaming, опубликовавший видео с находкой.

Спойлер

Отсылка спрятана в одном из отелей округа Вайс-Дейл, расположенного в юго-восточной части карты. Джейсон, оказавшись внутри здания, сразу замечает красный воздушный шарик — один из самых узнаваемых символов Пеннивайза, прочно ассоциирующийся с образом персонажа после экранизации 2017 года. Но на этом сюрприз не заканчивается. Если игрок решит воспользоваться лифтом, его ждёт дополнительная встреча, явно рассчитанная на поклонников хорроров. Судя по ролику, Rockstar решила не ограничиваться простым визуальным намёком и спрятала в отеле небольшую пугающую сцену.

Подобные находки вполне вписываются в традицию серии: Grand Theft Auto давно использует отсылки к кино, телевидению и массовой культуре, нередко превращая их в полноценные секреты для внимательных игроков. Причём Пеннивайз уже появлялся в качестве источника вдохновения для игровых пасхалок: ранее похожую отсылку обнаружили в Far Cry 5.

Похоже, исследование Вайс-Сити и остальных уголков Леониды ещё не раз заставит игроков вспомнить знакомые фильмы и истории — в том числе те, которые лучше не встречать в тёмном коридоре.

Спойлер