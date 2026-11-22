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SNEG выпустила обновлённую версию Soldiers at War - тактическую игру о Второй мировой в духе X-COM
AMD заявила о мировом рекорде частоты GPU: Radeon RX 9060 XT разогнали до 4,837 ГГц с помощью жидкого азота
Аналитик назвал риски, с которыми NVIDIA столкнётся после возвращения Дженсена Хуанга
DLSS 5 добралась до Where Winds Meet - технология появилась в третьей игре за ноябрь
Релиз Showa American Story перенесли на 2027 год - разработчики доводят игру до ума
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Объявлена дата выхода Always With You - уютной экшен-головоломки на Unreal Engine 5 про девочку и котов
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Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
Жестокий хоррор Clive Barker's Hellraiser: Revival и его грани сюжета
GTA 6 возмутила игроков - теперь вместо преступлений нужно покупать девушке цветы
Вырезанный контент из Life is Strange Before the Storm, который нашли при работе над фанатской локализацией
Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
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Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
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