В огромном открытом мире GTA 6 спрятано немало необычных секретов, но один из них особенно порадует поклонников Nintendo. Игроки обнаружили пасхалку, посвящённую Марио и Луиджи: при выполнении небольшой последовательности действий Джейсон и Люсия могут получить красную и зелёную кепки, напоминающие головные уборы знаменитых братьев.

Секрет находится в округе Ламмокс на севере Леониды, за горой Калага. Чтобы добраться до нужного места, необходимо свернуть на извилистую дорогу, которая ведёт к заброшенным кирпичным и каменным постройкам. Там игроки обнаружат фиолетовый тент. После взаимодействия с ним нужно забраться на руины и встать в облако дыма, поднимающееся из одной из колонн.

В этот момент над головой персонажа появляется невидимый блок — прямо как в классических играх Super Mario Bros. Если подпрыгнуть и ударить по нему, прозвучит знакомая мелодия, после чего наружу вылетят две кепки. Одна красная с буквой J предназначена для Джейсона, другая зелёная с буквой L — для Люсии. Очевидно, это шуточная отсылка к Марио и Луиджи, хотя Rockstar и не использует оригинальные имена и символику Nintendo.

Обнаруживший секрет пользователь xGarbett сначала не смог разбить блок прыжком и в итоге выстрелил в него. Это всё равно сработало: головные уборы появились, и их можно было забрать. Журналист Kotaku Зак Цвизен также проверил находку, после чего позвонил Люсии и отправился в магазин одежды, чтобы примерить полученные аксессуары.

Пасхалка довольно небольшая и легко может затеряться среди многочисленных достопримечательностей GTA 6. Тем не менее подобные детали хорошо демонстрируют внимание Rockstar к наполнению мира: даже в отдалённых уголках Леониды разработчики оставили забавные сюрпризы для самых любопытных игроков. А заодно Джейсон и Люсия получили возможность ненадолго перевоплотиться в одну из самых узнаваемых пар видеоигр.