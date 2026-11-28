В GTA 6 обнаружили загадочного персонажа по имени «Маленький Сэм», которого фанаты связывают с Сэмом Хаузером - сооснователем и президентом Rockstar Games. Мужчина появляется в футболке Rockstar, почти не разговаривает и напоминает главу студии. Игроки предполагают, что это не случайное совпадение, а своеобразная отсылка к одному из создателей серии. Rockstar пока не подтвердила эту теорию, но, похоже, не против поддерживать интригу.

Маленький Сэм появляется в третьей главе игры, во время задания «Boobie Time». Джейсон возит Буби Айка по Вайс-Сити, чтобы собрать платежи, и в одной из сцен на экране возникает пожилой мужчина. Его имя, внешность и футболка с логотипом Rockstar привлекли внимание игроков. Персонаж также почти не произносит ни слова - что особенно примечательно, учитывая, насколько редко Хаузер появляется на публике.

Во время интервью Kotaku журналисты спросили Роба Нельсона, руководителя разработки и одного из глав Rockstar North, связан ли Маленький Сэм с Хаузером. Нельсон рассмеялся и ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, добавив, что персонаж почти ничего не говорит. Когда ему напомнили, что Хаузер уже появлялся в GTA 3, Нельсон заметил: «Я бы не удивился, если это он». Однако прямого подтверждения так и не последовало.

Дополнительную подсказку можно найти в официальных титрах GTA 6. Маленький Сэм указан там как «играет сам себя» - так же, как некоторые реальные люди, появившиеся в игре в собственном образе. При этом имя Хаузера в списке актёров отсутствует: он упомянут только как основатель и исполнительный продюсер. Поэтому титры не доказывают, что персонажа сыграл именно он, но усиливают версию о возможной отсылке.

Rockstar уже оставляла подобные пасхалки в предыдущих играх. В GTA 3 и Vice City продавец оружия Ammu-Nation был назван Сэмом и создан по образу Хаузера, а в GTA: San Andreas появилась статуя этого персонажа. Если Маленький Сэм действительно отсылает к главе студии, это продолжит давнюю традицию Rockstar. Пока разработчики не раскрывают секрет, игрокам остаётся самостоятельно сопоставлять подсказки.