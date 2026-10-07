В GTA 6 не будет системы чести - Rockstar хочет показать, каким преступником становится игрок

В Grand Theft Auto 6 Rockstar Games отказалась от прямого аналога системы чести из Red Dead Redemption 2. Вместо неё у персонажей появится отдельный криминальный профиль, который будет отслеживать, каким именно преступником становится игрок.

Роб Нельсон объяснил, что криминальный профиль и система отношений между Джейсоном и Люсией являются двумя независимыми механиками. Последняя развивается за счёт совместного времяпрепровождения, тогда как криминальный профиль меняется в зависимости от поведения игрока.

При этом Rockstar не собирается делить действия на однозначно правильные и неправильные. В GTA 6 игроки управляют преступниками, которые скрываются от закона, поэтому ограбления, угоны и другие преступления являются естественной частью игры. Однако постоянные и необязательные правонарушения могут постепенно изменить криминальный профиль персонажа.

Разработчики подчёркивают, что здесь не будет единственного правильного стиля прохождения. Игрок может действовать максимально осторожно и стараться не привлекать лишнего внимания либо постоянно идти на риск. Последовательность его поступков будет влиять на то, как окружающий мир реагирует на героев и как развивается их история.

Такой подход заметно отличается от классической системы морали. Rockstar не пытается оценивать игрока по шкале «хороший — плохой», а хочет показать, какой именно образ преступника постепенно формируется в результате его собственных решений.