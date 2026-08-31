В GTA 6 нельзя будет постоянно переключаться между Джейсоном и Люсией - Rockstar делает ставку на сюжет

Rockstar не собирается превращать переключение между Джейсоном и Люсией в полностью свободную механику. В GTA 6 игроки смогут менять героев по своему желанию лишь в определённых ситуациях, тогда как в некоторых миссиях игра будет жёстко ограничивать выбор — и разработчики считают такой подход более естественным для развития истории.

Глава разработки Rockstar North Роб Нельсон рассказал Famitsu, что возможность переключаться между двумя протагонистами будет напрямую зависеть от конкретной сцены и сюжетного контекста. Где-то игрок сможет свободно менять персонажей, где-то игра сама заставит перейти от одного героя к другому, а в отдельных эпизодах выбор будет полностью заблокирован.

По словам Нельсона, Rockstar сознательно пошла на такие ограничения. Разработчики хотят, чтобы определённые события показывались именно с точки зрения конкретного персонажа, как это уже было реализовано в GTA 5.

В качестве примера Нельсон привёл миссию в высотном жилом комплексе. Изначально разработчики позволяли свободно переключаться между Джейсоном и Люсией, но позже отказались от этой возможности. Причина оказалась связана не с техническими ограничениями, а с характерами героев.

Поскольку Джейсон в прошлом служил в спецназе, Rockstar посчитала более естественным именно его поставить во главе операции. На раннем этапе истории Люсия ещё не должна выглядеть человеком, который руководит подобной вылазкой и отдаёт Джейсону указания во время прохождения.

При этом будут и противоположные ситуации, когда переключение окажется не просто разрешено, а станет обязательной частью миссии. В одном из показанных Rockstar эпизодов Джейсон и Люсия скрываются от полиции после ограбления банка. Сначала игрок управляет Джейсоном и отстреливается от преследователей, пока Люсия ведёт машину. Затем управление переходит к Люсии, а Джейсон и Рауль продолжают стрелять по полицейским с заднего сиденья.

Будут и миссии, в которых Rockstar вообще не станет ограничивать выбор. Нельсон отметил, что в некоторых сценах игрок сможет в любой момент переключаться между Джейсоном и Люсией. Такой подход позволит использовать способности обоих персонажей там, где это действительно имеет смысл.