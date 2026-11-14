В GTA 6 нельзя будет сразу взяться за крупные ограбления - Rockstar объяснила прогрессию героев

В Grand Theft Auto 6 главные герои не смогут сразу совершать масштабные преступления и грабить банки. Джейсон Дюваль и Люсия Каминос начнут историю с небольших правонарушений, постепенно осваивая более сложные способы заработка и выходя на крупные криминальные операции. Об этом рассказал представитель Rockstar Games Роб Нельсон в интервью The Guardian.

По словам разработчика, Джейсон и Люсия — молодая пара, оказавшаяся в непростом положении. Сюжетно было бы странно, если бы они с самого начала могли устраивать масштабные погромы и привлекать к себе максимум внимания. Поэтому преступная деятельность героев будет развиваться постепенно, вместе с их возможностями и опытом.

В начале игры персонажи смогут угонять недорогие автомобили, вскрывать простые замки и грабить небольшие магазины или автозаправки. Добраться до более серьезных целей, включая банки и крупные ювелирные магазины, получится лишь по мере продвижения по сюжету. Таким образом, Rockstar намерена сделать криминальную карьеру героев более последовательной и правдоподобной.

Эта система дополняет уже известные особенности GTA 6. Некоторые автомобили будут защищены продвинутыми противоугонными механизмами, сигнализациями, трекерами и иммобилайзерами. Продавцы магазинов смогут сопротивляться ограблениям, прохожие — сообщать полиции о преступниках, а очевидцы — снимать происходящее на телефоны, оставляя цифровые следы.

При этом в трейлерах уже показывали Джейсона и Люсию в бронежилетах и с серьезным оружием во время крупных ограблений. В других сценах герои обходятся обычными пистолетами и грабят небольшие магазины. Разница между этими ситуациями, судя по объяснениям Нельсона, отражает постепенное развитие криминальных возможностей персонажей.