В Grand Theft Auto 6 чит-коды нельзя будет использовать до полного прохождения основной сюжетной кампании. Об этом стало известно после тестирования игры на сохранениях с разных этапов прохождения.

Это нововведение отличает шестую часть не только от предыдущих игр серии, но и от Red Dead Redemption 2. В последней примерно половина чит-кодов была доступна с самого начала, а остальные открывались после обнаружения определённых газет в игровом мире.

В GTA 6 разработчики пошли дальше: для получения доступа ко всем читам потребуется завершить сюжет, а затем выполнить дополнительные задания и испытания. Только после этого в меню появится ранее скрытая вкладка Читы. Она находится в конце списка и содержит несколько категорий, в каждой из которых собрано около десяти чит-кодов.

Для каждого из них предусмотрено описание эффекта, условия разблокировки и инструкция по активации. Как и в GTA 5, вводить коды предстоит через внутриигровой телефон, используя комбинации кнопок на геймпаде.

Однако есть ещё одно ограничение: активация любого чита отключает возможность сохранения игры, а также получение трофеев и достижений до завершения текущей игровой сессии.

Такое решение объясняется особенностями сюжетной кампании. Например, среди читов есть возможность получить крупную сумму денег — подобной популярной функции не было в GTA 5. Если бы игроки могли пользоваться ею во время прохождения, это могло бы нарушить баланс и последовательность развития истории, в которой для продвижения по сюжету требуется определённое количество средств.