В GTA 6 NPC будут замечать, когда игрок слишком долго за ними следит

Rockstar продолжает развивать одну из самых заметных особенностей Red Dead Redemption 2 — живое взаимодействие с NPC. В GTA 6 разработчики хотят сделать поведение жителей города ещё естественнее, поэтому персонажи будут реагировать не только на прямое обращение, но и на слишком навязчивое внимание со стороны игрока.

Например, если Джейсон или Люсия остановятся рядом с группой людей, они смогут услышать часть разговора. Однако бесконечно подслушивать чужую беседу не получится: если подойти слишком близко или слишком долго следовать за собеседниками, NPC заметят игрока. Они могут обратиться к нему напрямую, уйти или даже отреагировать агрессивно.

Для Rockstar это стало серьёзной технической и сценарной задачей. Разработчикам пришлось изучать то, как люди ведут себя во время обычных разговоров, а для GTA 6 даже сформировали отдельную команду сценаристов, режиссёров и продюсеров в Лос-Анджелесе, чтобы добиться нужного количества разнообразных диалогов.

В итоге Rockstar хочет уйти от ощущения, что NPC существуют исключительно ради игрока. В GTA 6 жители мира должны выглядеть так, будто у них есть собственные дела, реакции и границы, которые герой не может просто игнорировать.