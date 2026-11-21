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NVIDIA выпустила хотфикс-драйвер 621.35, устраняющий проблему чрезмерной записи данных на SSD
Марк Цукерберг откровенно смеётся над GTA 6
В GTA 6 обнаружили две секретные радиостанции - их можно разблокировать, отсканировав постеры
Несмотря на огромные размеры карты GTA 6, перелететь её на самолёте можно всего за 4 минуты
Игроки GTA 6 недовольны эксклюзивными магазинами Ultimate Edition - Rockstar не разрешает даже осмотреть их
Над GTA 6 работали около 1000 ветеранов Rockstar, проработавших в компании почти 10 лет
В США проводится расследование в отношении компании NVIDIA в связи с возможными нарушениями в бухгалтерском учёте
Невероятный успех - GTA 6 вошла в топ-30 самых продаваемых игр всех времён ещё до своего выхода
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Сравнение точек интереса GTA 6 с GTA 5 - насколько изменилась плотность контента
Пять игровых ноутбуков MSI к Чёрной пятнице: где стоит сэкономить, а за что доплатить
Демонстрация русской озвучки для детектива Twin Mirror
Обзор TCL 34C2A - сверхширокий игровой монитор с Mini LED и частотой до 200 Гц
Калдор Драйго: верховный магистр Серых Рыцарей, обречённый вечно сражаться в Варпе Warhammer 40,000
Обзор Tanuki: Pon's Summer - уютное лето на BMX
Серые Рыцари: тайный орден Империума, созданный для войны с демонами Warhammer 40,000
Торговый прототип для Project-C The Clouds
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 RLEF-X
Grand Theft Auto
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