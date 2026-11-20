В GTA 6 обнаружили несколько вариантов прохождения одной из первых погонь с полицией. От действий игрока зависит, каким образом Люсия попытается скрыться от преследователей и какие дополнительные сцены можно будет увидеть.
В начале игры героиня оказывается участницей неудачного ограбления и вынуждена спасаться бегством. Во время погони можно попытаться уйти от полицейских пешком или воспользоваться транспортом. Если стражам порядка удаётся поймать Люсию, последовательность событий заканчивается раньше. В случае успешного побега игроку открывается дополнительный игровой эпизод.
Однако избежать ареста окончательно не получится. После побега Люсии всё равно предстоит вернуться к месту происшествия, где её ждёт очередной сюжетный поворот.
Интересно, что игра учитывает некоторые действия пользователя: в последующих диалогах могут упоминаться обстоятельства побега. Таким образом, даже небольшие решения во время вступления способны повлиять на подачу отдельных сцен.
меня одного не интересует эта хуета-6, или есть ещё здоровые люди, держащиеся подальше от этой мусорной свалки?
Сцена после поимки зависит от состояния Люсии: при тяжелом огнестрельном ранении она хрипит про кафе уже в скорой, а если ее просто вырубили в рукопашной, то повторяет это при самом задержании.
Вот, теперь можно еще одну новость сделать про гта 6
А можно несколько вариантов прохождения куколдских заданий, где нужно всеми способами ублажать Люську? Нет, нельзя? Спермобак должен знать своё место, слава женщинам? Окей. Пойду вынесу мусор и начну массировать ей ноги, пока она листает рилсы.
Геймплей на кончиках пальцев, 10/10, готи.
ого такого не было в играх лет так 100, GTA 6 действительно игра тысячелетия
Ноооооуууу... Или ура?