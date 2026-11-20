В GTA 6 обнаружили несколько вариантов прохождения одной из первых погонь с полицией. От действий игрока зависит, каким образом Люсия попытается скрыться от преследователей и какие дополнительные сцены можно будет увидеть.

В начале игры героиня оказывается участницей неудачного ограбления и вынуждена спасаться бегством. Во время погони можно попытаться уйти от полицейских пешком или воспользоваться транспортом. Если стражам порядка удаётся поймать Люсию, последовательность событий заканчивается раньше. В случае успешного побега игроку открывается дополнительный игровой эпизод.

Однако избежать ареста окончательно не получится. После побега Люсии всё равно предстоит вернуться к месту происшествия, где её ждёт очередной сюжетный поворот.

Интересно, что игра учитывает некоторые действия пользователя: в последующих диалогах могут упоминаться обстоятельства побега. Таким образом, даже небольшие решения во время вступления способны повлиять на подачу отдельных сцен.