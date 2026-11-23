В GTA 6 обнаружили ещё одну отсылку к предыдущим играм Rockstar Games. В углу квартиры главных героев находится постер с изображением девушки, держащей бокал мартини. Это знакомый поклонникам образ из GTA: Vice City, ставший одним из символов классической игры.

Девушка с бокалом была частью оригинального оформления Vice City и хорошо запомнилась игрокам благодаря обложке и рекламным материалам. Её изображение давно стало узнаваемым элементом визуального стиля игры, действие которой разворачивалось в солнечном Вайс-Сити — городе, вдохновлённом Майами 1980-х годов.

В GTA 6 Rockstar разместила этот постер не где-нибудь на улице или в качестве крупной рекламной вывески, а внутри квартиры персонажей. Изображение можно заметить в углу комнаты, поэтому оно легко остаётся незамеченным, если не рассматривать интерьер внимательно.

Такая деталь выглядит как небольшой привет поклонникам Vice City и напоминает о том, насколько тесно новая часть связана с предыдущими играми серии. Rockstar уже не раз добавляла в свои проекты знакомые логотипы, предметы и визуальные отсылки, которые внимательные игроки находят спустя годы после выхода оригинальных игр.