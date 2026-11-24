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Разработчик GTA 6 раскрыл, сколько анимаций Rockstar подготовила для каждого предмета
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SCS Software показала заправки из грядущего DLC North Dakota для American Truck Simulator
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Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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