В Grand Theft Auto 6 не будет привычного для предыдущих частей полноценного интернета с сайтами, онлайн-магазинами и электронной почтой. Вместо этого Rockstar сделала ставку на приложения и социальные сети, которые лучше соответствуют современному миру. Об этом рассказал руководитель разработки игры Роб Нельсон в интервью Kotaku.

В GTA 4 Нико Беллик мог посещать интернет-кафе, переписываться с другими персонажами и просматривать сайты, стилизованные под интернет начала 2000-х. В GTA 5 эта система получила развитие: игроки могли пользоваться браузером прямо со смартфона, читать новости и совершать покупки. Однако для шестой части Rockstar решила изменить подход.

«Нам это не казалось необходимым. Мы определённо хотели сделать акцент на приложениях и создать собственные приложения», — объяснил Нельсон. По его словам, разработчики стремились направить внимание игроков на исследование открытого мира и его возможности, а не на взаимодействие с интерфейсами смартфонов.

В Rockstar также не хотели превращать внутриигровой интернет в обязательный инструмент для покупок. Нельсон отметил, что персонажам не нужны сайты, чтобы приобретать множество вещей: экономика игры и связанные с ней системы должны развиваться естественным образом. Идея полностью отказаться от сайтов появилась не в результате заранее принятого решения — во время обсуждения интерфейса руководитель разработки просто не увидел в них необходимости.

При этом цифровая жизнь Леониды никуда не исчезнет. В GTA 6 появится Snapmatic — аналог известной социальной сети с полноценной лентой публикаций, страницами и постами. Таким образом, Rockstar перенесла акцент с просмотра сайтов и интернет-магазинов на социальные сети, которые лучше отражают современную цифровую среду.

Нельсон также подчеркнул, что отказ от браузера не означает окончательного исчезновения внутриигрового интернета из серии. В будущих играх Rockstar эта функция ещё может вернуться.