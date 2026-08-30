В GTA 6, по слухам, не будет возможности покупки домов в сюжетном режиме

В сюжетном режиме GTA 6, возможно, не будет привычной возможности покупать дома и другую недвижимость. Об этом рассказал блогер, присутствовавший на закрытом показе игры. Rockstar Games пока официально не подтверждала эту информацию, поэтому её стоит воспринимать как неподтверждённые сведения.

По данным источника, отказ от покупки жилья связан с историей Джейсона и Люсии: герои находятся в бегах и вынуждены скрываться, что может объяснить ограниченную систему недвижимости. При этом убежища сохранят привычные функции — в них можно будет сохраняться, переодеваться и хранить автомобили.

На данный момент Rockstar показала два жилища героев. Первое — мотель Starlet в Порт-Геллхорне, замеченный ещё в первом трейлере. Второе — зелёный дом наркокурьера Брайана Хедера на побережье, где Джейсон живёт, выполняя задания по выбиванию долгов. В расширенном показе герой даже занимается ремонтом крыши, что может намекать на отдельную механику обслуживания жилья.

Если сведения подтвердятся, это будет заметным изменением по сравнению с предыдущими играми серии. В GTA V покупка недвижимости в сюжетной кампании была ограничена, тогда как полноценная система приобретения домов играла важную роль в Vice City и San Andreas.

При этом другие сведения о недвижимости GTA 6 также пока остаются неподтверждёнными. В частности, утверждается, что около 40% зданий можно будет посещать изнутри, а различные точки вроде скупщиков краденого и Pay ’n’ Spray будут открываться по мере прохождения.