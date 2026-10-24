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По данным инсайдера, Rockstar начала рассылать пресс-коды GTA 6 - обзоры появятся 18 ноября
Xbox-версия Harry Potter and the Chamber of Secrets получила нативный ПК-порт на базе статической рекомпиляции
Культовые экшены Marvel: Ultimate Alliance получили неофициальный нативный порт на ПК и Steam Deck
Bethesda отметила 25 миллионов игроков в Fallout 76 поздравительным видеороликом
Cronos: The New Dawn получила новое обновление - добавлен фоторежим и возможность пропускать внутриигровые ролики
Бывший продюсер BioWare предвидел отмену Mass Effect 5 на фоне сокращения расходов EA
ПК-версию LEGO Marvel Super Heroes перенесли на Android с помощью статической рекомпиляции
Энтузиаст выпустил нативный порт The Elder Scrolls V: Skyrim для Android на базе статической рекомпиляции
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От компактного ПК до игровой сборки: краткий обзор линейки кулеров FSP
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Торговал дисками с играми, а теперь его лицо на обложке: путь Лиама Макинтайра к роли Росомахи
Новая эпоха EA: приоритет спортивным симуляторам и шутерам ценой закрытия BioWare
Работа над нативным портом Killzone 3 на ПК
Что, если дождь никогда не закончится? Новый PS1-хоррор про потоп
Конвейер, вышки и "Безумный" Ваас. Ретро-обзор Far Cry 3: культовый шедевр или цветастая пустышка для казуалов?
The Carbonara Tales: рейдж-платформер, который я чуть не пропустил
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Блок питания FSP VITA GM 1000Вт белый
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