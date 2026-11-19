GTA 6 наконец-то вышла, и игровое сообщество пребывает в полном восторге от того, какой получилась игра. Критики уже называют этот проект с открытым миром величайшей видеоигрой в истории, отмечая, что Rockstar удалось превзойти даже самые смелые ожидания.

В GTA 6 студия переосмыслила привычные игровые каноны, предоставив игрокам невероятную свободу выбора при выполнении миссий. Кроме того, в игре представлено поразительное количество детально проработанных NPC.

Обозреватель Джин Парк, высоко оценив NPC в GTA 6, сообщил, что в игре присутствует 33 000 уникальных неигровых персонажей. Журналист отметил исключительное внимание разработчиков к человеческому поведению и рассказал, что в Лос-Анджелесе была создана целая студия, сотрудники которой писали реплики для каждого из этих уникальных персонажей.

Благодаря этому любой житель Вайс-Сити может взаимодействовать с игроком так, что это не ощущается как заранее запрограммированный сценарий. Джин Парк также отметил непредсказуемость NPC в GTA 6: по его словам, поведение персонажей в Вайс-Сити — совсем как в реальной жизни — трудно предугадать, а любой разговор может закончиться самым неожиданным образом.

Учитывая, что система NPC для GTA 6 находилась в разработке более 10 лет, это неудивительно. В Rockstar даже заявили, что NPC в этой игре проработаны на самом высоком уровне за всю историю студии, и огромное количество уникальных персонажей — тому подтверждение.

Разработчики утверждают, что система NPC в GTA 6 опережает аналогичные наработки других студий как минимум на 10 лет, и, судя по отзывам, они вполне могут быть правы.